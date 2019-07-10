Тропический ливень обрушился на Анапу
В Анапе рано утром 10 июля прошел тропический ливень
Дождь шел с 5:00 до 5:40. По информации управления гражданской обороны и защиты населения, за это время выпало от 40 до 50 мм осадков. Уровень воды в плавнях поднялся на 25 см. В результате ливня на курорте сильнее всего пострадали улицы Северная и Рождественская, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
Спасатели начали откачивать воду в 6:00. Для этого задействовали мотопомпы. Всего в ликвидации последствий дождя участвовали 12 человек и пять машин. Спасатели обследуют жилые кварталы и устанавливают масштабы подтопления.
Начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков рассказал, что сильный ливень ожидается на курорте и 11 июля, после полудня. В анапской бухте возможно образование смерчей.
Жителям и гостям курорта рекомендовали соблюдать меры безопасности и воздержаться от посещения аттракционов. При возникновении ЧП граждане могут позвонить по телефонам экстренных служб:
- оперативный дежурный ЕДДС — 8 (86133) 320-94 или 051;
- пожарная охрана — 8 (86133) 396-10 или 101;
- полиция — 8 (86133) 468-82 или 102;
- скорая помощь — 8 (86133) 506-40 или 103.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае 10 июля действует штормовое предупреждение. В Краснодаре в этот день ожидаются ливни с грозой и высокая пожароопасность. В Черном море возможно формирование смерчей. Также до 12 июля в восточной части Азовского моря ожидаются сильные дожди.
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