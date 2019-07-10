Тропический ливень обрушился на Анапу

Краснодарский край

Распечатать

В Анапе рано утром 10 июля прошел тропический ливень

Дождь шел с 5:00 до 5:40. По информации управления гражданской обороны и защиты населения, за это время выпало от 40 до 50 мм осадков. Уровень воды в плавнях поднялся на 25 см. В результате ливня на курорте сильнее всего пострадали улицы Северная и Рождественская, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Спасатели начали откачивать воду в 6:00. Для этого задействовали мотопомпы. Всего в ликвидации последствий дождя участвовали 12 человек и пять машин. Спасатели обследуют жилые кварталы и устанавливают масштабы подтопления.

Читайте также:

Начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков рассказал, что сильный ливень ожидается на курорте и 11 июля, после полудня. В анапской бухте возможно образование смерчей.

Жителям и гостям курорта рекомендовали соблюдать меры безопасности и воздержаться от посещения аттракционов. При возникновении ЧП граждане могут позвонить по телефонам экстренных служб:

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае 10 июля действует штормовое предупреждение. В Краснодаре в этот день ожидаются ливни с грозой и высокая пожароопасность. В Черном море возможно формирование смерчей. Также до 12 июля в восточной части Азовского моря ожидаются сильные дожди.

Анапа Погода
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Мужчина с сыном погибли от удара током при погрузке сена в Крымском районе
В Краснодаре собирают деньги на помощь полуторагодовалому мальчику с ДЦП
Стритрейсер из Новороссийска открыл бутылку бампером машины во время дрифта
В Краснодаре хотят построить магистраль между Фестивальным и Солнечным микрорайонами
Тропический ливень обрушился на Анапу
Похищенный в центре Краснодара парень оказался подозреваемым в преступлении

Лента новостей

Статьи

«У немцев до сих пор комплекс вины»

Интервью с организатором выставки «Помни о нас» в Краснодаре

«Колодцы заилены практически до самого верха»

В Краснодаре начали расчищать ливневки

Севший на мель сухогруз Rio купили частные владельцы

Они начали водить экскурсии на судно, но власти хотят их запретить

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале