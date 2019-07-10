Тропический ливень обрушился на Анапу

Дождь шел с 5:00 до 5:40. По информации управления гражданской обороны и защиты населения, за это время выпало от 40 до 50 мм осадков. Уровень воды в плавнях поднялся на 25 см. В результате ливня на курорте сильнее всего пострадали улицы Северная и Рождественская, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Спасатели начали откачивать воду в 6:00. Для этого задействовали мотопомпы. Всего в ликвидации последствий дождя участвовали 12 человек и пять машин. Спасатели обследуют жилые кварталы и устанавливают масштабы подтопления.