На побережье от Анапы до Сочи прогнозируют грозы и смерчи 11-12 июля
Экстренное предупреждение по непогоде на Черноморском побережье Краснодарского края продлили на 11-12 июля
По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в ближайшие дни местами в крае (исключая город Сочи) ожидаются ливни с грозой, в отдельных населенных пунктах с градом, и шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с.
В акватории Черного моря от Анапы до сочинского поселка Магри возможны смерчи. На реках ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Также на 11 июля продлили штормовое предупреждение по непогоде в Краснодаре. В городе ожидаются грозы с градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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По данным Краснодарского гидрометцентра, температура воздуха в Краснодаре в ближайшие сутки ночью будет 15-17 °С, дневные температуры опустятся до 25-27 °С. В крае в ближайшие дни ночью будет 12-17 °С, днем — 22-28 °С; на Черноморском побережье ночью 15-21 °С, днем 21-29 °С, на участке Анапа — Геленджик 21-26 °С. На Азовском побережье ночью до 20 °С, днем — до 29 °С.
Как сообщали Юга.ру, ранее в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение по непогоде до 10 июля. В Черном море прогнозировали формирование смерчей, а до 12 июля в восточной части Азовского моря ожидаются сильные дожди.
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