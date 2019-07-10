На побережье от Анапы до Сочи прогнозируют грозы и смерчи 11-12 июля

Экстренное предупреждение по непогоде на Черноморском побережье Краснодарского края продлили на 11-12 июля

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в ближайшие дни местами в крае (исключая город Сочи) ожидаются ливни с грозой, в отдельных населенных пунктах с градом, и шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с.

В акватории Черного моря от Анапы до сочинского поселка Магри возможны смерчи. На реках ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.