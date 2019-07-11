Смерчи, залповые ливни с грозой и град. В Сочи объявили штормовое предупреждение

Краснодарский край

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Метеорологи 11 июля сообщили, что на Сочи надвигается циклон, из-за чего на курорте ухудшится погода

В городе 11 и 12 июля будет действовать штормовое предупреждение. Ожидается залповый ливень с грозой, также возможен град и шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с. В акватории Черного моря — опасность формирования смерчей.

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Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в ночь на 12 июля, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. Все городские службы обеспечения перешли в круглосуточный режим повышенной готовности.

Как писали Юга.ру, МЧС до пятницы продлило экстренное предупреждение по непогоде на Черноморском побережье Краснодарского края.

Погода Сочи Штормовые предупреждения
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