На Шуховской башне в Краснодаре открылась выставка We Will
В Краснодаре 28 июня состоялось открытие групповой выставки кураторской группы Plague
Выставка We Will разместилась в галерее «Вершина культуры», которая находится на Шуховской башне на улице Рашпилевской, 149.
В экспозиции представлены работы художников Паши Безора, Насти Васильевой, Артура Голякова, Владимира Омутова, Стаса Тоски и Вани Венмера.
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Кураторская группа Plague была создана в Краснодаре в 2018 году четырьмя молодыми художниками — Пашей Безором, Артуром Голяковым, Стасом Тоской и Ваней Венмером.
«В своей кураторской и художественной практике они исследуют такие проблемы, как эстетика пост-граффити, оккультные корни капитализма, нечеловеческая и объектно-ориентированная повестка дня и другие новейшие художественные темы», — рассказали в Plague.
Участники выставки рассказали порталу Юга.ру, что охрана ТРЦ «Галерея» пыталась препятствовать монтажу экспозиции, но когда организаторы предложили вызвать полицию, охранники ушли и больше не вмешивались.
Выставка будет открыта до 26 июля. «Вершина культуры» работает круглосуточно без перерывов и выходных, вход свободный. Чтобы попасть в галерею, нужно подняться по винтовой лестнице внутри Шуховской башни.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года арт-группа КЮС открыла галерею «Вершина культуры» на Шуховской башне. Выставка We Will стала четвертым событием, которое прошло на объекте культурного наследия.
Проход на Шуховскую башню должен быть свободным по закону «Об объектах культурного наследия», к которым относится башня.
Третья часть подробного гида по краснодарским паркам на Афише Юга.ру
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