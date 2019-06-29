На Шуховской башне в Краснодаре открылась выставка We Will

Выставка We Will разместилась в галерее «Вершина культуры», которая находится на Шуховской башне на улице Рашпилевской, 149.

«В своей кураторской и художественной практике они исследуют такие проблемы, как эстетика пост-граффити, оккультные корни капитализма, нечеловеческая и объектно-ориентированная повестка дня и другие новейшие художественные темы», — рассказали в Plague.

Кураторская группа Plague была создана в Краснодаре в 2018 году четырьмя молодыми художниками — Пашей Безором, Артуром Голяковым, Стасом Тоской и Ваней Венмером.

Участники выставки рассказали порталу Юга.ру, что охрана ТРЦ «Галерея» пыталась препятствовать монтажу экспозиции, но когда организаторы предложили вызвать полицию, охранники ушли и больше не вмешивались.

Выставка будет открыта до 26 июля. «Вершина культуры» работает круглосуточно без перерывов и выходных, вход свободный. Чтобы попасть в галерею, нужно подняться по винтовой лестнице внутри Шуховской башни.