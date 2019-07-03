Правнук и праправнучка Шухова посетили выставку на вершине Шуховской башни в Краснодаре

Владимир и София Шуховы — потомки советского инженера, изобретателя и ученого Владимира Шухова побывали в Краснодаре и посетили выставку современного искусства на вершине Шуховской башни

Галерею «Вершина искусства» на башне Шухова в центре Краснодара в 2018 году создали участники арт-группы «Кюс». Первой там была «Выставка #4». Проход к ней по винтовой лестнице пытались перекрыть сотрудники охраны ТРЦ «Галерея», на территории которого находится башня. Однако по закону «Об объектах культурного наследия», к которым башня относится, проход к ней должен быть свободным.

С тех пор на башне состоялись еще две выставки — художницы Юлии Шафаростовой и одного из посетителей Дмитрия Бедрака. А в конце июня открылась выставка We Will от кураторской группы Plague. 1 июля ее посетил правнук конструктора башни, директор фонда развития науки, культуры и искусства «Шуховская башня», председатель международной рабочей группы по документации и консервации зданий, достопримечательных мест и объектов градостроительства DOCOMOMO Russia, член Союза художников России Владимир Шухов с дочерью Софией.

Порталу Юга.ру Шухов рассказал, что был рад узнать, что башня является не только памятником архитектуры и украшением города, но и выставочным пространством современного искусства. Он отметил, что таким образом башни Шухова используются впервые.

Шухов рассказал, что поднимался к выставке с приключениями.

«Когда мы поднимались по лестнице, по внешней стороны башни на нее лез какой-то замечательный персонаж, он висел вниз головой, делал разные трюки. Из-за этого приехали казаки и полиция. Когда спустился, полицейским я сказал, что ходил на выставку. Они, конечно, очень удивились — какая выставка? Для них это был шок», — сказал правнук инженера.