Правнук и праправнучка Шухова посетили выставку на вершине Шуховской башни в Краснодаре
Владимир и София Шуховы — потомки советского инженера, изобретателя и ученого Владимира Шухова побывали в Краснодаре и посетили выставку современного искусства на вершине Шуховской башни
Галерею «Вершина искусства» на башне Шухова в центре Краснодара в 2018 году создали участники арт-группы «Кюс». Первой там была «Выставка #4». Проход к ней по винтовой лестнице пытались перекрыть сотрудники охраны ТРЦ «Галерея», на территории которого находится башня. Однако по закону «Об объектах культурного наследия», к которым башня относится, проход к ней должен быть свободным.
С тех пор на башне состоялись еще две выставки — художницы Юлии Шафаростовой и одного из посетителей Дмитрия Бедрака. А в конце июня открылась выставка We Will от кураторской группы Plague. 1 июля ее посетил правнук конструктора башни, директор фонда развития науки, культуры и искусства «Шуховская башня», председатель международной рабочей группы по документации и консервации зданий, достопримечательных мест и объектов градостроительства DOCOMOMO Russia, член Союза художников России Владимир Шухов с дочерью Софией.
Порталу Юга.ру Шухов рассказал, что был рад узнать, что башня является не только памятником архитектуры и украшением города, но и выставочным пространством современного искусства. Он отметил, что таким образом башни Шухова используются впервые.
Шухов рассказал, что поднимался к выставке с приключениями.
«Когда мы поднимались по лестнице, по внешней стороны башни на нее лез какой-то замечательный персонаж, он висел вниз головой, делал разные трюки. Из-за этого приехали казаки и полиция. Когда спустился, полицейским я сказал, что ходил на выставку. Они, конечно, очень удивились — какая выставка? Для них это был шок», — сказал правнук инженера.
Он поделился впечатлениями от «Вершины искусства» и We Will.
«Идея выставочного пространства очень хорошая, интересная, я даже готов помочь развивать его. Идея выставки тоже хороша, правда, часть ее разнес ветер. То, что делают ребята, очень правильно и понятно, но надо это выводить на другой уровень. Пока это некая шалость на грани хулиганства, — отметил Шухов. — Что я хотел бы обсудить с кураторами: вот приходишь ты на выставку, у тебя даже хватило смелости залезть туда, но дальше, конечно, совершенно ничего не понятно. Если не прочесть название, концепцию, не быть в потоке современного искусства, то это сложно человеку».
Он сказал, что не успел встретиться с кураторами выставки, но готов ради этого и ради обсуждения совершенствования пространства и каких-то совместных проектов еще раз приехать в Краснодар. В числе возможных вариантов он назвал совместное создание экспозиции о его прадеде.
«Идей по улучшению много. Потому что пространство называется "Вершина культуры", и хочется, чтобы оно названию соответствовало», — добавил Шухов.
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