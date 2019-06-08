Производитель электробусов для Краснодара «Тролза» работает в режиме простоя и сокращает сотрудников

Краснодарский край

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На ЗАО «Тролза» действует режим простоя до 17 июня, идут сокращения работников

На энгельсском заводе «Тролза» 5 июня уволили 24 сотрудника, об этом информагентству «Версия-Саратов» сообщила пресс-служба предприятия. В июне планируется сократить 142 человека, а всего завод могут покинуть 554 работника (численность персонала предприятия составляет более 800 человек).

Во второй половине мая появилась информация, что предприятие работает в режиме простоя до 17 июня. Пресс-секретарь «Тролзы» Александр Дурасов прокомментировал это «Версии-Саратов» словами «часть людей работает, а часть — нет».

Ранее ИА «Версия-Саратов» сообщало о том, что в марте гендиректора «Тролзы» Ивана Котвицкого задержали по подозрению в даче крупной взятки, а в Арбитражном суде Москвы рассматриваются два исковых заявления к ЗАО «Тролза» с общей суммой взыскания более 1,7 миллиарда рублей. В конце мая появилась информация о том, что банк «Россия» намерен подать в Арбитражный суд Саратовской области иск с требованием признать банкротом ЗАО «Тролза».

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ЗАО «Тролза» — один из крупнейших российских производителей троллейбусов. В 2019 году администрация Краснодара намерена закупить для города 12 электробусов модели «Тролза-5265 “Мегаполис”», которые будут ходить по маршрутам, проходящим по улице Красной от Офицерской до Северной. Ими планируют заменить уже отмененные троллейбусы №№21 и 31. На закупку намерены потратить 123 млн рублей.

Юга.ру писали о том, что модель троллейбуса с запасом автономного хода «Тролза-5265 “Мегаполис”» тестировали в Краснодаре еще в 2014 году. Тогда власти собирались пустить электробусы до «Города спорта» по улице Дзержинского и далее до микрорайона Молодежного, а также по улице Красных Партизан до «Немецкой деревни».

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