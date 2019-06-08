Производитель электробусов для Краснодара «Тролза» работает в режиме простоя и сокращает сотрудников
На ЗАО «Тролза» действует режим простоя до 17 июня, идут сокращения работников
На энгельсском заводе «Тролза» 5 июня уволили 24 сотрудника, об этом информагентству «Версия-Саратов» сообщила пресс-служба предприятия. В июне планируется сократить 142 человека, а всего завод могут покинуть 554 работника (численность персонала предприятия составляет более 800 человек).
Во второй половине мая появилась информация, что предприятие работает в режиме простоя до 17 июня. Пресс-секретарь «Тролзы» Александр Дурасов прокомментировал это «Версии-Саратов» словами «часть людей работает, а часть — нет».
Ранее ИА «Версия-Саратов» сообщало о том, что в марте гендиректора «Тролзы» Ивана Котвицкого задержали по подозрению в даче крупной взятки, а в Арбитражном суде Москвы рассматриваются два исковых заявления к ЗАО «Тролза» с общей суммой взыскания более 1,7 миллиарда рублей. В конце мая появилась информация о том, что банк «Россия» намерен подать в Арбитражный суд Саратовской области иск с требованием признать банкротом ЗАО «Тролза».
ЗАО «Тролза» — один из крупнейших российских производителей троллейбусов. В 2019 году администрация Краснодара намерена закупить для города 12 электробусов модели «Тролза-5265 “Мегаполис”», которые будут ходить по маршрутам, проходящим по улице Красной от Офицерской до Северной. Ими планируют заменить уже отмененные троллейбусы №№21 и 31. На закупку намерены потратить 123 млн рублей.
Юга.ру писали о том, что модель троллейбуса с запасом автономного хода «Тролза-5265 “Мегаполис”» тестировали в Краснодаре еще в 2014 году. Тогда власти собирались пустить электробусы до «Города спорта» по улице Дзержинского и далее до микрорайона Молодежного, а также по улице Красных Партизан до «Немецкой деревни».
Что думают краснодарцы об отмене троллейбусных маршрутов в городе
Все культурные и спортивные события Краснодара с 7 по 9 июня в обзоре Афиши Юга.ру
Лучшие занятия выходных на Эволюции Юга.ру
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.