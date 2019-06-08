На энгельсском заводе «Тролза» 5 июня уволили 24 сотрудника, об этом информагентству «Версия-Саратов» сообщила пресс-служба предприятия. В июне планируется сократить 142 человека, а всего завод могут покинуть 554 работника (численность персонала предприятия составляет более 800 человек).

Во второй половине мая появилась информация, что предприятие работает в режиме простоя до 17 июня. Пресс-секретарь «Тролзы» Александр Дурасов прокомментировал это «Версии-Саратов» словами «часть людей работает, а часть — нет».

Ранее ИА «Версия-Саратов» сообщало о том, что в марте гендиректора «Тролзы» Ивана Котвицкого задержали по подозрению в даче крупной взятки, а в Арбитражном суде Москвы рассматриваются два исковых заявления к ЗАО «Тролза» с общей суммой взыскания более 1,7 миллиарда рублей. В конце мая появилась информация о том, что банк «Россия» намерен подать в Арбитражный суд Саратовской области иск с требованием признать банкротом ЗАО «Тролза».