«Она не имела популярности у населения». В Краснодаре отменят скидку на проезд по транспортной карте

Об этом 2 июля на брифинге сообщили представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Сейчас скидка на проезд в трамвае, троллейбусе или муниципальном автобусе при оплате транспортной картой равна 2 рублям. Стоимость билета в этом случае составляет 24 рубля. Теперь цена проезда в трамвае, троллейбусе и автобусе будет для всех одинакова.

«Она [скидка — Юга.ру] действовала с 2011 года, однако, по данным мэрии города, не имела популярности у населения. Скидкой пользовались не более 5% пассажиров, вместе с тем МУП "КТТУ" ежегодно недополучало порядка 12 млн рублей. Таким образом, стоимость проезда по транспортной карте также составит 28 рублей», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара и пояснили, что такова позиция КТТУ.