«Она не имела популярности у населения». В Краснодаре отменят скидку на проезд по транспортной карте
В Краснодаре с 8 июля отменят скидку на проезд по транспортной карте
Об этом 2 июля на брифинге сообщили представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Сейчас скидка на проезд в трамвае, троллейбусе или муниципальном автобусе при оплате транспортной картой равна 2 рублям. Стоимость билета в этом случае составляет 24 рубля. Теперь цена проезда в трамвае, троллейбусе и автобусе будет для всех одинакова.
«Она [скидка — Юга.ру] действовала с 2011 года, однако, по данным мэрии города, не имела популярности у населения. Скидкой пользовались не более 5% пассажиров, вместе с тем МУП "КТТУ" ежегодно недополучало порядка 12 млн рублей. Таким образом, стоимость проезда по транспортной карте также составит 28 рублей», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара и пояснили, что такова позиция КТТУ.
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Для сравнения стоимости проезда в общественном транспорте мэрия Краснодара взяла цены в других городах-миллионниках России. Например, в Москве и Санкт-Петербурге стоимость одной поездки составляет 55 и 45 рублей соответственно. Однако в этих городах действуют электронные карты, дающие скидку на проезд в разных видах транспорта. Например, карты «Тройка» или «Подорожник».
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре с 8 июля повысят стоимость проезда до 28 рублей. В КТТУ заявили, что такая мера экономически обоснована. В стоимость тарифа включают затраты предприятия на перевозку пассажиров за прошедший год с учетом инфляции в 4,3%. К ним относятся расходы на зарплату, страховые взносы, электроэнергию для движения трамваев и троллейбусов, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (ГСМ, масла, шины, запчасти).
О том, что стоимость проезда увеличится и в 2019 году, сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов в декабре 2018 года. По его словам, это связано с инфляцией, повышением стоимости ГСМ и услуг, а также с необходимостью ремонтировать подвижной состав.
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