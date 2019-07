View this post on Instagram

Катамаран с людьми перевернулся в Чёрном море. ЧП случилось на Чёрном море в Джубге, в сотне метров от берега дикого пляжа. Перевернулся катамаран на борту которого находились 43 человека. Многие смогли доплыть до берега. Двух женщин медики пытались откачать на борту спасательного катера, но они скончались не приходя в сознание. #livecorr #новости #краснодар #джубга #черноеморе