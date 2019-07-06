6 июня Анатолий Русин сообщил агентству ТАСС, что по уточненным данным на борту перевернувшегося накануне судна было 55 человек

Ранее Юга.ру писали о том, что днем 5 июня недалеко от поселка Джубга в море перевернулось прогулочное судно. Согласно первым поступившим данным, на борту находились 20 человек. Позже стало известно, что пассажиров было 43, две женщины погибли.

Владельца катера и капитана судна, пытавшегося скрыться, задержали в тот же день. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Как писало RT, директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев в беседе с журналистом «Пятого канала» заявил о том, что судно было перегружено. Его конструкция не подразумевала вместимость более 12 человек.

6 июня глава Туапсинского района Анатолий Русин рассказал ТАСС, что на борту судна находилось 55 человек, 15 из них дети. По его словам, администрация района готова оказать помощь семьям погибших. «Власти готовы оказать помощь семьям погибших, муж одной из женщин находится в районе, брат второй женщины прибудет сегодня», — сказал Русин.

Напомним, в регионе действует экстренное предупреждение по непогоде, в том числе шквалистому ветру.