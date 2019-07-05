В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом
В Сочи 5 июля синоптики прогнозируют ухудшение погоды
На курорте в пятницу ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.
По данным Спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, на реках прогнозируют резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастет риск схода небольших селей.
Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта принять меры предосторожности и сохранности имущества, воздержаться от отдыха возле водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, баннерами и прочими конструкциями, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по непогоде, оно будет действовать до 6 июля.
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