В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом

На курорте в пятницу ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

По данным Спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, на реках прогнозируют резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастет риск схода небольших селей.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта принять меры предосторожности и сохранности имущества, воздержаться от отдыха возле водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, баннерами и прочими конструкциями, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по непогоде, оно будет действовать до 6 июля.