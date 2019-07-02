Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара сравнили с другими городами-миллионниками

В Краснодаре с 8 июля проезд в общественном транспорте подорожает на 2 рубля — до 28 рублей. После повышения цен КТТУ планирует погасить долги и направить деньги на развитие предприятия.

Для сравнения стоимости проезда в общественном транспорте пресс-служба администрации Краснодара взяла цены в других городах-миллионниках России. Так, самый дорогой проезд в Москве и Санкт-Петербурге — 55 и 45 рублей соответственно. Однако стоит заметить, что в этих городах действуют электронные карты, дающие скидку на проезд в разных видах транспорта. Например, карты «Тройка» или «Подорожник».

По 28 рублей проезд стоит в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Самаре. Чуть дороже в Омске — 30 рублей. В Казани стоимость проезда составляет 27 рублей, в Волгограде — 25 рублей (и 20 рублей по транспортной карте).

Самая дешевая стоимость проезда в Воронеже (17 рублей), Уфе (20 рублей, также действуют ТК), Перми (20 рублей), Красноярске (21 рубль, также действуют ТК), Новосибирске (21-22 рубля в зависимости от вида транспорта), Челябинске (23 рубля, также действуют ТК), Ростове-на-Дону (24 рубля за проезд в автобусе, 17 рублей — другой транспорт).