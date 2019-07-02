Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара сравнили с другими городами-миллионниками
Администрация Краснодара сравнила стоимость проезда в общественном транспорте краевой столицы с другими крупными городами России
В Краснодаре с 8 июля проезд в общественном транспорте подорожает на 2 рубля — до 28 рублей. После повышения цен КТТУ планирует погасить долги и направить деньги на развитие предприятия.
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Для сравнения стоимости проезда в общественном транспорте пресс-служба администрации Краснодара взяла цены в других городах-миллионниках России. Так, самый дорогой проезд в Москве и Санкт-Петербурге — 55 и 45 рублей соответственно. Однако стоит заметить, что в этих городах действуют электронные карты, дающие скидку на проезд в разных видах транспорта. Например, карты «Тройка» или «Подорожник».
По 28 рублей проезд стоит в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Самаре. Чуть дороже в Омске — 30 рублей. В Казани стоимость проезда составляет 27 рублей, в Волгограде — 25 рублей (и 20 рублей по транспортной карте).
Самая дешевая стоимость проезда в Воронеже (17 рублей), Уфе (20 рублей, также действуют ТК), Перми (20 рублей), Красноярске (21 рубль, также действуют ТК), Новосибирске (21-22 рубля в зависимости от вида транспорта), Челябинске (23 рубля, также действуют ТК), Ростове-на-Дону (24 рубля за проезд в автобусе, 17 рублей — другой транспорт).
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При этом в большинстве перечисленных городов действуют транспортные карты, дающие скидку на проезд в общественном транспорте. Кроме того, в некоторых городах действует тариф по времени или по количеству поездок. Например, в Красноярске первая поездка стоит 21 рубль, а вторая — 15 рублей, если между ними не больше 45 минут.
Как сообщали Юга.ру, в январе 2013 года проезд в краснодарском муниципальном трамвае подорожал с 10 до 15 рублей, весной 2014 года цену повысили с 15 до 17 рублей, в декабре 2015 года тариф вырос до 20 рублей, с 1 января 2017 года цена поднялась до 23 рублей.
Последний раз стоимость проезда увеличивалась 20 апреля 2018 года — до 26 рублей.
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