Бывшего главу УФАС Дагестана посадили на пять лет за взятку в 2 млн рублей

Суд 1 июля вынес приговор бывшему главе управления антимонопольной службы РФ по Дагестану Кубасаю Кубасаеву

С 2013 по 2015 годы чиновник получил от директора республиканской дирекции единого государственного заказчика — застройщика Шамиля Кадиева 2 млн рублей взятки, а также швейцарские часы и охотничье ружье. Со своей стороны он не препятствовал проводить аукционы на право заключения госконтрактов. Кубасаева задержали в марте 2018 года.

Факт получения взятки выявили следователи и сотрудники ФСБ во время расследования уголовного дела против бывшего временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. С учетом того, что это преступление не было связано с преступлениями, в совершении которых обвиняют других дагестанских чиновников, уголовное дело против Кубасаева выделили в отдельное производство и направили в суд.

Кубасаева признали виновным в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу в 10 млн рублей. Также бывший глава УФАС не может занимать государственные должности в течение пяти лет, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.