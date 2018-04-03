В деле бывшего врио главы правительства Дагестана появился эпизод об ущербе республике на 1,3 млрд рублей

Следственные органы возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова

Следствие считает, что Гамидов превысил должностные полномочия, в результате чего республике был причинен ущерб в размере 1,3 млрд рублей. Дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

«В 2013 году Гамидов вынес постановление правительства РД о предоставлении государственных гарантий ООО "Дагагрокомплекс" на сумму 1,3 млрд рублей. При этом в нарушение законодательства не была проведена обязательная для таких случаев экспертиза экономической эффективности проекта», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Фирма не выполнила взятые на себя обязательства перед кредитными организациями, и суд обязал правительство республики взыскать эту сумму в пользу кредиторов.

Этот эпизод был выявлен в ходе расследования дела о хищении более 100 млн бюджетных средств, выделенных на приобретение, строительство и реконструкцию зданий и объектов инженерной инфраструктуры на территории Дагестана. Как сообщали Юга.ру, среди задержанных по этому делу оказались Гамидов и два его заместителя, бывший министр образования республики Шахабас Шахов и еще 8 фигурантам. Всем им уже предъявлено обвинение.