Глава УФАС по Дагестану арестован по делу о взятках

Дагестан

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Басманный суд Москвы отправил под арест главу управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Кубасая Кубасаева

Решением суда чиновник арестован на два месяца — до 22 мая. Суд согласился с доводами следствия о том, что находясь на свободе, Кубасаев может скрыться или препятствовать расследованию.

Защита настаивала на избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста в Москве — Кубасаев имеет ряд хронических заболеваниях, а на его иждивении находятся жена и четверо малолетних детей. Но суд отказался удовлетворить это ходатайство, передает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, о задержании Кубасаева стало известно 22 марта.

По версии следствия, в период с 2013 по 2015 год он получил от начальника Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана Шамиля Кадиева взятки в виде денег и другого имущества на общую более 3 млн рублей. За это Кадиев якобы покровительствовал проведению аукционов на право заключения дирекцией госконтрактов.

Взятка Коррупция ФАС Чиновники

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