Трех чиновников Дагестана задержали за хищение 240 млн рублей из бюджета при строительстве школ

Речь идет о Сааде Саидове, Юсупе Расулове и Магомедамине Казакбиеве. По данным следствия, в 2017 году в Махачкале чиновники незаконно подписали от имени республики инвестиционные контракты по строительству школ в различных районах. Это нанесло ущерб бюджету Дагестана более 240 млн рублей. В частности, договор Саидова был рассчитан на 183 млн рублей, Расулова — на 52 млн рублей, Казакбиева — на 6 млн рублей.

Против чиновник возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность РФ с причинением тяжких последствий). Сейчас они находятся под арестом, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.