Трех чиновников Дагестана задержали за хищение 240 млн рублей из бюджета при строительстве школ

Дагестан

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В Дагестане 1 июля задержали трех замдиректоров дирекции единого государственного заказчика-застройщика, которые принесли многомиллионный ущерб бюджету

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Речь идет о Сааде Саидове, Юсупе Расулове и Магомедамине Казакбиеве. По данным следствия, в 2017 году в Махачкале чиновники незаконно подписали от имени республики инвестиционные контракты по строительству школ в различных районах. Это нанесло ущерб бюджету Дагестана более 240 млн рублей. В частности, договор Саидова был рассчитан на 183 млн рублей, Расулова — на 52 млн рублей, Казакбиева — на 6 млн рублей.

Против чиновник возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность РФ с причинением тяжких последствий). Сейчас они находятся под арестом, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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Как сообщали Юга.ру, в январе 2018 года в Дагестан прибыла спецгруппа для проверки деятельности властей. В нее вошли представители Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. Вскоре в республике начались массовые задержания и увольнения чиновников, в том числе в высших кругах руководства.

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