Главу УФАС по Дагестану задержали по делу о взятках

Глава управления антимонопольной службы по Дагестану Кубасай Кубасаев стал фигурантом уголовного дела о получении взяток на общую сумму 3 млн рублей

«По данным следствия, с 2013 по 2015 год Кубасаев получил от директора ГКУ Дагестана "Дирекция единого государственного заказчика — застройщика" Шамиля Кадиева взятки в виде денег, иного имущества (швейцарские часы и охотничье ружье) на общую сумму более 3 млн рублей. Со своей стороны он не препятствовал проведению учреждением аукционов на право заключения госконтрактов», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Кубасаев задержан, ему предъявлено обвинение.

В СКР добавили, что следователи также проверят причастность Кубасаева к другим коррупционным преступлениям.