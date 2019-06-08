Футбольный «Ростов» не может договориться об аренде «Ростов Арены»

Ростовский клуб имеет ряд разногласий с владельцем стадиона, которые мешают заключить договор об аренде

На сегодняшний день соглашение об аренде футбольным клубом «Ростов» и руководством стадиона «Ростов Арена» не подписано.

Согласно информации издания «СЭ», до сих пор клуб не может объявить о старте продаж абонементов на новый сезон. PR-директор футбольного клуба сообщил о том, что компания «Спорт-Ин» (управляющая спортивным сооружением) внесла изменения в условия договора, что вызвало некоторые разногласия между клубом и владельцем стадиона. Письма с просьбой разъяснения ситуации клуб уже направил в адрес компании «Спорт-Ин».

Первый домашний матч нового футбольного сезона российской Премьер-лиги футбольный клуб «Ростов» проведет с «Оренбургом» 14 июля 2019 года.