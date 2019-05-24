«Урожай» не прошел в ФНЛ, уступив лидерство «Чайке»
ФК «Чайка» из села Песчанокопского стал победителем группы «Юг» второго дивизиона, оставив краснодарский «Урожай» вторым
В матчах предпоследнего, 29-го тура ПФЛ 24 мая «Чайка» на своем поле разгромила «Биолог-Новокубанск» (5:1), а идущий вторым «Урожай» в Махачкале сыграл вничью с командой «Легион-Динамо» (0:0).
Читайте также:
В последнем туре «Урожай» может догнать «Чайку» по очкам, но не займет первое место по дополнительным показателям — у «Чайки» есть преимущество по личным встречам. Таким образом, команда досрочно вышла в ФНЛ.
Клуб из Песчанокопского, как и «Урожай» пока не получил лицензию для участия в ФНЛ, но сможет обжаловать отказ 30 мая через Апелляционный комитет РФС.
«Чайка» намерена играть в первом дивизионе в столице региона — Ростове-на-Дону, на стадионе «Олимп-2».
Ð§Ð•Ðœ-ÐŸÐ˜-Ðž-ÐÐ«! ÐœÐµÑ‡Ñ‚Ñ‹ ÑÐ±Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚ÑÑ!— Ð¤Ðš Â«Ð§Ð°Ð¹ÐºÐ°Â» (@chaykafc) May 24, 2019
Ð’ÑÐµÑ… Ñ Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ´Ð¾Ð¹, Ð¼Ñ‹ Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼ Ð² Ð›ÑƒÑ‡ÑˆÑƒÑŽ Ð›Ð¸Ð³Ñƒ ÐœÐ¸Ñ€Ð° @fnleague!
ÐŸÑ€Ð¾ÑÑ‚Ð¾ ÑÐºÐ°Ð·ÐºÐ° ÑÑ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ‡ÐµÐ¼Ð¿Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð¼Ð¸ Ð´Ð¾Ð¼Ð°!Â ��#Ð¤ÐšÐ§Ð°Ð¹ÐºÐ° #ÐœÑ‹Ð§Ð°Ð¹ÐºÐ° #Ð—Ð°ÐÐ°Ð¼Ð¸Ð’ÑÑÐžÐ±Ð»Ð°ÑÑ‚ÑŒ #Ð¤ÐÐ› #Ð§ÐµÐ¼Ð¿Ð¸Ð¾Ð½Ñ‹ pic.twitter.com/wKxBvSOsCz
Подробно о троллейбусах, автобусах и электробусах, а также версии мэрии и общественников
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.