«Урожай» не прошел в ФНЛ, уступив лидерство «Чайке»

В матчах предпоследнего, 29-го тура ПФЛ 24 мая «Чайка» на своем поле разгромила «Биолог-Новокубанск» (5:1), а идущий вторым «Урожай» в Махачкале сыграл вничью с командой «Легион-Динамо» (0:0).

В последнем туре «Урожай» может догнать «Чайку» по очкам, но не займет первое место по дополнительным показателям — у «Чайки» есть преимущество по личным встречам. Таким образом, команда досрочно вышла в ФНЛ.

Клуб из Песчанокопского, как и «Урожай» пока не получил лицензию для участия в ФНЛ, но сможет обжаловать отказ 30 мая через Апелляционный комитет РФС.

«Чайка» намерена играть в первом дивизионе в столице региона — Ростове-на-Дону, на стадионе «Олимп-2».