Гендиректора «Урожая» отстранили на год после скандала с матчем «Чайки», который он назвал договорным. Также отстранены тренер и три игрока «Черноморца»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес первые решения после разбирательства по поводу матча между «Чайкой» из Песчанокопска и новороссийским «Черноморцем»

Возмутились также агент Джамал Акаев и наставник «Химок» Игорь Шалимов: оба предложили немедленно начать расследование.

Сразу после гендиректор «Урожая» Дмитрий Градиленко обвинил «Чайку» в том, что матч был договорным. Он обратил внимание на то, что игроки «Черноморца», не пропустившие ни одного мяча в последних четырех играх, «разучились играть» (встреча закончилась со счетом 3:1).

Матч ПФЛ «Чайка» — «Черноморец» прошел 13 мая. На тот момент «Чайка» боролась с «Урожаем» за победу в зоне «Юг» ПФЛ. В итоге первой финишировала «Чайка».

После появилась информация, что что «Урожай» был готов заплатить футболистам «Черноморца» 500 тыс. рублей в качестве премии за ничью или победу над «Чайкой». Спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут подтвердил информацию о премии, отметив, что финансовое стимулирование не запрещено. При этом он усомнился в том, что «Чайка» перекупила это предложение.

Игроки же «Чайки» в свою очередь стали обвинять в договорных матчах «Урожай» — «почти в каждом матче пенальти и голы в дополнительное время».

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил 7 июня, что генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко и главный тренер «Черноморца» Хазрет Дышеков пытались незаконно повлиять на исход матча.

«За оказание воздействия на официальное лицо клуба с целью влияния на результат матча запретить генеральному директору "Урожая" Дмитрию Градиленко осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение года. За оказание воздействия на игроков с целью влияния на результат матча запретить главному тренеру "Черноморца" Хазрету Дышекову осуществлять любую футбольную деятельность в течение года», — цитирует Григорьянца Sports.ru.

Кроме того, трех игроков «Черноморца» Пуляева, Резникова и Юдина отстранили от футбольной деятельности на три года по этой же статье. По предположительным данным КДК, они могли получить вознаграждение от 1 до 2 млн рублей за сдачу матча от неустановленных лиц.

Вопрос об аннулировании результата матча приостановили до завершения окончательной проверки РФС и МВД. Расследование продолжается.