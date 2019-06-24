Роспотребнадзор после протестов в Грузии обнаружил, что грузинское вино стало хуже
В Роспотребнадзоре 24 июня сообщили, что усилили контроль за качеством вина, которое привозят из Грузии
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По данным ведомства, грузинский алкоголь в динамике показывает ухудшение качества. С 2014 года по 2018 год количество вина грузинского производства, не соответствующего обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза.
В прошлом году было выявлено 203 тыс. литров некачественного вина. Это продукция предприятий «Багратиони-1882», «Болеро энд компани», «Кахетинское традиционное виноделие», «Бадагони», «Дом грузинского вина», «Корпорация грузинское вино», «Компания грузинских вин и алкогольных напитков», «Батоно». По данным пресс-службы Роспотребнадзора, все партии этой продукции не допустили к ввозу в Россию.
В 2017 году лаборатории Роспотребнадзора ввели высокотехнологичные методы контроля, которые позволяют выявлять нарушения технологии производства вина и используемого сырья. После этого ведомство усилило контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, произведенной в Грузии.
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