Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. МИД рекомендовал не ездить туда
Президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля воздушные перевозки с территории РФ на территорию Грузии
Указ подписан 21 июня «в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от реализации путевок, предусматривающих перевозки граждан в Грузию.
Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.
Министерство иностранных дел России вечером 21 июня выпустило заявление, которым рекомендовало россиянам воздерживаться от поездок в Грузию «в интересах их личной безопасности». Ведомство выразило «серьезную озабоченность осложнением внутриполитической ситуации» в стране.
«В результате действий радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами пострадали наши соотечественники — члены официальной делегации Федерального Собрания Российской Федерации, принимавшей участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия», — говорится в заявлении МИДа.
20 июня в Грузии начались многотысячные протесты. Люди собрались у здания парламента после того, как на заседании Межпарламентской ассамблеи православия выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Граждан возмутило то, что он занял кресло спикера грузинского парламента. Сам спикер Ираклий Кобахидзе в этот момент находился с визитом в Азербайджане. Протестующие потребовали его отставки, а также отставки глав Службы госбезопасности и МВД. Кобахидзе по требованию протестующих покинул пост.
Вечером 21 июня акции протеста в Тбилиси возобновились. Люди протестуют против властей, устроивших накануне силовой разгон митингующих.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что протесты начались из-за ошибки властей, которые недооценили риски проведения Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Она отметила, что «когда соседнее государство оккупировало наши территории, все должны проявлять особую осторожность». Всех, кто «поставил страну перед такой угрозой», президент пригрозила привлечь к ответственности.
«Понятно предназначение этих людей, стремящихся только к эскалации и дестабилизации. Их цель — реализация многовекового плана России расколоть грузинское общество, ослабить государство и подорвать независимость нашей страны», — сказала она.
В ответ премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал заявление грузинского президента проявлением непрофессиональности, а попытки обвинить Москву в обострении ситуации в Грузии передергиванием реальности.
Статьи ПартнерскийПять способов сделать свою дачу местом, где хочется бывать чаще
Полезные советы для летнего сезона
Курорты Юга.ру нашли повод отправиться на отдых «дикарями»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.