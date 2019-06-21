Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. МИД рекомендовал не ездить туда

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Президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля воздушные перевозки с территории РФ на территорию Грузии

Указ подписан 21 июня «в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от реализации путевок, предусматривающих перевозки граждан в Грузию.

Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

Министерство иностранных дел России вечером 21 июня выпустило заявление, которым рекомендовало россиянам воздерживаться от поездок в Грузию «в интересах их личной безопасности». Ведомство выразило «серьезную озабоченность осложнением внутриполитической ситуации» в стране.

«В результате действий радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами пострадали наши соотечественники — члены официальной делегации Федерального Собрания Российской Федерации, принимавшей участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия», — говорится в заявлении МИДа.

20 июня в Грузии начались многотысячные протесты. Люди собрались у здания парламента после того, как на заседании Межпарламентской ассамблеи православия выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Граждан возмутило то, что он занял кресло спикера грузинского парламента. Сам спикер Ираклий Кобахидзе в этот момент находился с визитом в Азербайджане. Протестующие потребовали его отставки, а также отставки глав Службы госбезопасности и МВД. Кобахидзе по требованию протестующих покинул пост.

Вечером 21 июня акции протеста в Тбилиси возобновились. Люди протестуют против властей, устроивших накануне силовой разгон митингующих.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что протесты начались из-за ошибки властей, которые недооценили риски проведения Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Она отметила, что «когда соседнее государство оккупировало наши территории, все должны проявлять особую осторожность». Всех, кто «поставил страну перед такой угрозой», президент пригрозила привлечь к ответственности.

«Понятно предназначение этих людей, стремящихся только к эскалации и дестабилизации. Их цель — реализация многовекового плана России расколоть грузинское общество, ослабить государство и подорвать независимость нашей страны», — сказала она.

В ответ премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал заявление грузинского президента проявлением непрофессиональности, а попытки обвинить Москву в обострении ситуации в Грузии передергиванием реальности. 

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