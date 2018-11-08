Из Краснодара в Грузию на автомобиле. Личный опыт, маршруты и лучшие остановки в пути

В новом материале из серии автомобильных маршрутов речь пойдет о Грузии. Редактор Авто Юга.ру отправился из Краснодара в Тбилиси на машине и рассказывает о своем опыте и лучших точках маршрута. Самолет и поезд — отличные способы добраться в Грузию, но есть огромное «но», которое не давало нам покоя. Как с высоты 10 тыс. метров или из окна вагона увидеть красоты этой горной страны? Виды, о которых слагают легенды, которые восхваляют путешественники и туристы. Все это хочется увидеть и прочувствовать, а потому выбор наш пал на автомобиль. Если конкретнее — на несколько экземпляров из почти всего представленного в России модельного ряда чешской Skoda. Компактный Rapid, вместительная Octavia Scout, комфортный Superb и кроссовер Kodiaq.

Маршруты Из Краснодара до границы с Грузией примерно 647 км через Кропоткин или порядка 670 км через Майкоп, если выезжать из южной части Краснодара. Маршрут Расстояние Время в пути Затраты на топливо* Через Кропоткин (Армавир, Невинномысск, Минводы, Пятигорск, Баксан) около 647 км примерно 10,5 часов порядка 2800 руб. Через Майкоп (Лабинск, Армавир, Невинномысск, Минводы, Пятигорск, Баксан) около 670 км примерно 11 часов порядка 2900 руб. * При расходе бензина 10 литров на 100 км и средней цене, равной 43 рублям. Стоит учитывать, что это чистое время, то есть без остановок, пробок и прочих препятствий, которые часто возникают на пути автопутешественника. С учетом всего этого получится примерно 12-13 часов что в первом, что во втором случае. Еще до получаса, в зависимости от загруженности КПП, можно потерять на контрольно-пропускных пунктах на границах с Карачаево-Черкесией или Северной Осетией.

В дороге По пути придется останавливаться, это факт. Рекомендуем делать это на площадках крупных брендовых заправок. Во-первых, это безопасно. Во-вторых, здесь можно заправить автомобиль и перекусить. При желании можно заехать в несколько интересных мест, — например, на завод «Рокадовские минеральные воды» или в окрестности горы Змейка. Если есть время, много интересного вы найдете уже по пути в Грузию. На границе Достигли границы в населенном пункте Верхний Ларс? Отлично. Считайте, полпути проехали. Но не по расстоянию, а по времени. На границе, скорее всего, придется выстоять очередь. Таможенники пытаются сделать этот процесс быстрее, открывая новые ворота при большом количестве автомобилей. Здесь можно потерять от получаса до полутора часов при небольшом скоплении машин. Это мы говорим о бесснежном пути, когда дорога сухая, без оледенений и сугробов. В зависимости от погоды обстановка может быть совсем другой. Текущую ситуацию на КПП можно смотреть здесь.

Совет для путешественников: соберите документы в один файл и разместите сумки и другую поклажу в машине так, чтобы сотрудник пограничной службы мог быстро проверить автомобиль. Сэкономите свое же время. Сразу за грузинской границей находится небольшая площадка, где можно (нужно) приобрести автостраховку. На две недели она стоит 30 лари на один автомобиль. Здесь же можно (нужно) поменять рубли на местную валюту. Грузия. По дороге в Тбилиси Как правило, путешественники следуют в столицу Грузии — Тбилиси, там же и останавливаются в гостиницах. Наш план был таким же, но мы нашли несколько дополнительных локаций по пути. Путь от Верхнего Ларса до Тбилиси по Военно-Грузинской дороге (единственный вариант сейчас) составляет примерно 150 км. По времени это примерно три часа, по бензину — порядка 650 рублей. Кстати, заправить полный бак лучше на российской территории, бензин в Грузии значительно дороже. Ехать по этому маршруту можно как три часа, так и все тридцать три. Количество всевозможных часовен, храмов, смотровых площадок, горных пейзажей, памятников культуры стремится к бесконечности.

Например, можно совместить приятное с полезным и заехать в Пасанаури перекусить. Почему именно сюда? Все просто — это родина хинкали. Проезжать мимо Пасанаури и не поесть хинкали — преступление против своего желудка. Далее есть местечко под названием Ананури, в окрестностях которого расположилось Жинвальское водохранилище с голубой как глаза снежной королевы водой. Над водохранилищем возвышается крепость. Место это не просто красивое, а завораживающее.

Едем дальше в направлении Мцхеты. Здесь обязательны к посещению монастырь Джвари (на горе над городом, откуда открывается знаменитый вид на слияние Арагви и Куры) и кафедральный храм Светицховели, памятник Всемирного наследия и настоящий клад для любителей всевозможных мистических теорий и исторических хитросплетений. Если бы Дэн Браун был грузином, то «Код да Винчи» вполне мог бы называться «Кодом Двенадцати апостолов» Светицховели. Здесь можно найти масонские мотивы и орнамент кельтов, лозу, святыни и летающие тарелки. Да-да, и все это на территории храма. Очень интересное место.

В зависимости от сезона по пути можно найти много местных фруктов и производных из них. Натурально, вкусно, иногда — очень полезно. Помните, что принимают в Грузии только местную валюту — лари. Рубль, доллар, евро — не катит. Тбилиси Было бы ужасной ошибкой остаться отдыхать в отеле после заселения. Гораздо лучше не теряя времени отправиться обедать или ужинать практически в любое местное заведение: здесь везде вкусно. Можно найти общепит с историей, можно отправиться в какое-нибудь новомодное место с обилием местной молодежи и туристов со всего мира.

За впечатлениями стоит отправиться в старый Тбилиси, это территория от реки Куры до Сололакского хребта. Впрочем, обозначают его по-разному, любой таксист отвезет туда. Почему таксист? Потому что приехать в Тбилиси на автомобиле можно, но передвигаться на нем по городу — категорически нет. И виной всему не хаотичное движение машин, к которому можно привыкнуть, а тот факт, что отказываться от местного вина было бы максимально странно. Зачем тогда вообще сюда ехать?

Помимо памятников старины в столице Грузии немало и современных культурных меток. Галереи, мосты, бульвары — есть где провести продолжительное время. Ехать меньше чем дней на пять — даже как-то неправильно. Можно ли, например, не подняться на фуникулере на гору Мтацминда? Это путешествие от улицы Даниела Чонкадзе через «Пантеон», где покоятся Грибоедов, Нодар Думбадзе, Звиад Гамсахурдия и еще около 50 деятелей грузинской культуры и политики. А с вершины горы путешественникам открывается вид практически на весь Тбилиси.