В кабмине рекомендовали россиянам покинуть Грузию 8 июля и рассказали, как это сделать после запрета на авиасообщение

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Гражданам РФ 22 июня рекомендовали вернуться на родину до начала действия запрета перелетов из России в Грузию

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля вводит временный запрет на воздушные перевозки с территории РФ в Грузию.

После совещания на тему приостановки авиасообщения с Грузией 22 июня официальный представитель вице-премьера России Максима Акимова заявил, что гражданам России рекомендовали вернуться из Грузии до 8 июля.

«Пассажирам будет предложено поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние сроки без финансовых потерь», — цитирует «Интерфакс Туризм» слова представителя вице-премьера.

Ранее в Ассоциации туристических операторов России сообщили, что туроператоры предложат гражданам РФ, которые уже оплатили туры в Грузию, возврат денег или путевки в другие страны.

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Сейчас из России в Грузию летают шесть российских компаний: «Аэрофлот», «Победа», S7, Red Wings, «Уральские авиалинии» и «Нордавиа», пишет RT. Некоторые из них готовы вывезти россиян после 8 июля через Армению и Северную Осетию.

Кроме того, на совещании сообщили о массовой отмене билетов во всех авиакомпаниях. 

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