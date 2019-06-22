Гражданам РФ 22 июня рекомендовали вернуться на родину до начала действия запрета перелетов из России в Грузию

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля вводит временный запрет на воздушные перевозки с территории РФ в Грузию.

После совещания на тему приостановки авиасообщения с Грузией 22 июня официальный представитель вице-премьера России Максима Акимова заявил, что гражданам России рекомендовали вернуться из Грузии до 8 июля.

«Пассажирам будет предложено поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние сроки без финансовых потерь», — цитирует «Интерфакс Туризм» слова представителя вице-премьера.