Грузинским авиакомпаниям с июля запретят летать в Россию

В Министерстве транспорта РФ 22 июня заявили, что в июле полеты из Грузии в Россию будут приостановлены

В Минтрансе РФ такое решение объяснили необходимостью обеспечить «достаточный уровень авиационной безопасности» и наличием просроченного долга за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» на сумму 792,5 тыс. долларов и 592,2 тыс. рублей (без учета пени). Грузинская сторона признала долг в 2008 году, но до сих пор не выплатила его, пишет RT.

Полеты из Грузии возобновят после того, как Россия получит программы авиабезопасности от компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, а также после полного погашения долга, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Как сообщали Юга.ру, 21 июня президент России Владимир Путин на фоне беспорядков в Грузии подписал указ, который с 8 июля вводит временный запрет на воздушные перевозки с территории РФ в Грузию. После этого россиянам рекомендовали покинуть Грузию до 8 июля. После начала действия запрета российские авиакомпании готовы вывезти граждан РФ через аэропорты Армении и Северной Осетии.