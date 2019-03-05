Жители Северного Кавказа пьют вино меньше всех в России

Центр изучения федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) посчитал, сколько вина в январе выпили жители разных регионов России

Рейтинг регионов России, где пьют больше всего вина, возглавил Ненецкий автономный округ — там на душу населения в январе пришлось 0,65 литра, следует из данных исследования ЦИФРРА, основанных на информации ЕГАИС.

Второе место занял Санкт-Петербург (0,5 литра), за ним следуют Московская область, Карелия и Мурманская область — 0,4 литра, передает RT.

Топ регионов, где пьют меньше всего вина, составили республики Северного Кавказа — Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия и Северная Осетия. Жители этих регионов в январе выпили менее 20 граммов вина.

За первый месяц 2019 года россияне купили 3,6 млн декалитров вина, а выпили в среднем около 0,2 литра.