Роскачество выбрало девять лучших розовых вин России

Роскачество 13 февраля опубликовало результаты исследования розовых вин российского производства

Эксперты протестировали 19 вин из среднего ценового сегмента — от 200 до 500 рублей, передает RT. Меньше половины образцов попали в итоговый рейтинг, получив более 78 баллов по 100-балльной школе.

В топ попали семь сухих и два полусухих вина из Крыма (Севастополь) и Краснодарского края (Крымск и Таманский полуостров).