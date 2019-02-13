Роскачество выбрало девять лучших розовых вин России
Роскачество 13 февраля опубликовало результаты исследования розовых вин российского производства
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Эксперты протестировали 19 вин из среднего ценового сегмента — от 200 до 500 рублей, передает RT. Меньше половины образцов попали в итоговый рейтинг, получив более 78 баллов по 100-балльной школе.
В топ попали семь сухих и два полусухих вина из Крыма (Севастополь) и Краснодарского края (Крымск и Таманский полуостров).
Высшую оценку получило сухое вино «Высокий берег» производителя «Кубань Вино» из винограда сорта «цвайгельт» урожая 2017 года. Второе место заняло вино того же производителя «Chateau Tamagne роза Тамани» из сорта «траминер розовый». Оба образца набрали более 80 баллов.
Тройку лидеров замыкает крымское вино ZB rose агрофирмы «Золотая балка» из винограда сортов «каберне-совиньон», «алиготе», «пино-нуар». Этот образец набрал 80,8 балла. Полный рейтинг опубликован на сайте Роскачества.
Руководитель рабочей группы «Винного гида России» Артур Саркисян рассказал о сложностях производства розовых вин.
«Очень важно точно поймать момент, когда виноградное сусло необходимо отделить от мезги. Это влияет и на цвет вина, и на его вкус и аромат. Недорогие розовые вина должны быть чистыми и свежими во вкусе и аромате, с преобладанием ягодных тонов — как правило, это красные садовые ягоды с приятной освежающей кислинкой во вкусе. Такой деликатный стиль вина чувствителен и к гигиене на винодельне, и к окислению, как это свойственно белым винам, и к мастерству винодела», — заключил он.
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