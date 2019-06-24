Убытки «Агрокомплекса» за год достигли 2,9 млрд рублей — «Ъ»

Краснодарский холдинг АО «Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева» в 2018 году потерпел убытки в 2,9 млрд рублей

В 2017 году убытки «Агрокомплекса» составляли 2,1 млрд рублей. В прошлом году объем кредитов компании достиг 63,5 млрд рублей, краткосрочных займов — 24 млрд рублей. При этом «Агрокомплекса» получил 50 млрд рублей выручки, пишет «Корммерсантъ-Кубань».

Аналитик компании «Финам» Алексей Коренев рассказал, что задолженность «Агрокомплекса» существенно превышает и выручку компании, и стоимость ее активов. Проценты к уплате в 2017 году составлявляли 10,5 млрд рублей, а 2018-м — 9,6 млрд рублей.

«При такой долговой нагрузке ни о какой прибыльности бизнеса речи идти не может. Единственное, что могло бы спасти агрофирму, — это получение льготных кредитов по сверхнизким ставкам, что позволит реструктурировать задолженность и снизить нагрузку по обслуживанию долга», — прокомментирорвал эксперт.