Убытки «Агрокомплекса» за год достигли 2,9 млрд рублей — «Ъ»
Краснодарский холдинг АО «Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева» в 2018 году потерпел убытки в 2,9 млрд рублей
В 2017 году убытки «Агрокомплекса» составляли 2,1 млрд рублей. В прошлом году объем кредитов компании достиг 63,5 млрд рублей, краткосрочных займов — 24 млрд рублей. При этом «Агрокомплекса» получил 50 млрд рублей выручки, пишет «Корммерсантъ-Кубань».
Аналитик компании «Финам» Алексей Коренев рассказал, что задолженность «Агрокомплекса» существенно превышает и выручку компании, и стоимость ее активов. Проценты к уплате в 2017 году составлявляли 10,5 млрд рублей, а 2018-м — 9,6 млрд рублей.
«При такой долговой нагрузке ни о какой прибыльности бизнеса речи идти не может. Единственное, что могло бы спасти агрофирму, — это получение льготных кредитов по сверхнизким ставкам, что позволит реструктурировать задолженность и снизить нагрузку по обслуживанию долга», — прокомментирорвал эксперт.
Однако ведущий аналитик по корпоративным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Михаил Ткач пояснил, что убытки «Агрокомплекса» не являются показательными. По его мнению, они не учитывают финансовые результаты дочерних и связанных компаний, а также потенциальные внутригрупповые обороты.
Акционеры холдинга планируют провести 23 августа внеочередное собрание. В повестке указано, что участники решат вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и изберут новых, сообщается на сайте «Центра раскрытия корпоративной информации».
По данным «Коммерсанта-Кубань», совет директоров был избран 7 июня на годовом собрании акционеров. Гендиректор общества Евгений Хворостина не прокомментировал изданию, зачем будут переизбирать новых членов совета директоров.
«Мы не комментируем хоздеятельность. Компания чувствует себя прекрасно», — сказал гендиректор «Агрокомплекса».
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Как сообщали Юга.ру, в июле 2018 года стало известно, что Александр Ткачев, покинувший пост министра сельского хозяйства России, вошел в новый состав совета директоров «Агрокомплекса». На встрече с работниками предприятия он заявил, что покинул пост главы Минсельхоза, чтобы посвятить себя малой родине и сотрудникам компании. В августе того же года Ткачев стал главой совета директоров «Агрокомплекса», сменив на этом посту своего зятя.
В 2019 году «Агрокомплекс» занял первое место в рейтинге землевладельцев России по версии Forbs.
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