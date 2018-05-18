Ткачев покинет Минсельхоз. Его место займет Патрушев
Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил кандидатуру на пост министра сельского хозяйства
Медведев предложил на пост главы Минсельхоза председателя правления Россельхозбанка Дмитрия Патрушева вместо Александра Ткачева, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, ранее предполагалось, что Министерство сельского хозяйства РФ возглавит Алексей Гордеев, предложенный на пост вице-премьера. В связи с этим Александр Ткачев может покинуть свой пост. Позже Гордеев сказал, что не хочет совмещать две должности.
Об итогах трех лет работы Ткачева на посту министра сельского хозяйства читайте в нашем материале.
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