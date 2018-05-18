Ткачев покинет Минсельхоз. Его место займет Патрушев

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил кандидатуру на пост министра сельского хозяйства

Как сообщали Юга.ру, ранее предполагалось, что Министерство сельского хозяйства РФ возглавит Алексей Гордеев, предложенный на пост вице-премьера. В связи с этим Александр Ткачев может покинуть свой пост. Позже Гордеев сказал, что не хочет совмещать две должности.