Ткачев сменил зятя на посту главы совета директоров «Агрокомплекса»

Бывший министр сельского хозяйства России и экс-губернатор Кубани Александр Ткачев возглавил совет директоров основанного его отцом АО «Фирма "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева"»

Как сообщали Юга.ру, в июле стало известно, что Ткачев, покинувший пост главы Минсельхоза РФ, вошел в новый состав совета директоров «Агрокомплекса». На встрече с работниками предприятия Ткачев заявил , что покинул пост министра, чтобы посвятить себя малой родине и им.

Об этом агентству ТАСС сообщил гендиректор предприятия Евгений Хворостина, не уточнив точной даты назначения. До этого совет директоров компании возглавлял муж дочери Александра Ткачева Роман Баталов.

«Агрокомплекс» — семейный бизнес Ткачевых, получивший имя Николая Ткачева, отца бывшего губернатора Краснодарского края, которым Александр Ткачев руководил 14 лет. Предприятие было основано в 1993 году, сейчас в него входит свыше 60 компаний, которые занимаются животноводством, растениеводством, птицеводством, производством кормов, мясопереработкой. Кроме того, агрохолдингу принадлежит более 600 торговых точек.

Выручка «Агрокомплекса» по РСБУ в 2017 году, по данным системы «Спарк», составила 46,68 млрд рублей (рост — почти 10% по сравнению с предыдущим годом), предприятие получило убыток в 2,1 млрд рублей против чистой прибыли годом ранее в 2,94 млрд рублей.