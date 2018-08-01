Ткачев сменил зятя на посту главы совета директоров «Агрокомплекса»
Бывший министр сельского хозяйства России и экс-губернатор Кубани Александр Ткачев возглавил совет директоров основанного его отцом АО «Фирма "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева"»
Об этом агентству ТАСС сообщил гендиректор предприятия Евгений Хворостина, не уточнив точной даты назначения. До этого совет директоров компании возглавлял муж дочери Александра Ткачева Роман Баталов.
Как сообщали Юга.ру, в июле стало известно, что Ткачев, покинувший пост главы Минсельхоза РФ, вошел в новый состав совета директоров «Агрокомплекса». На встрече с работниками предприятия Ткачев заявил, что покинул пост министра, чтобы посвятить себя малой родине и им.
«Агрокомплекс» — семейный бизнес Ткачевых, получивший имя Николая Ткачева, отца бывшего губернатора Краснодарского края, которым Александр Ткачев руководил 14 лет. Предприятие было основано в 1993 году, сейчас в него входит свыше 60 компаний, которые занимаются животноводством, растениеводством, птицеводством, производством кормов, мясопереработкой. Кроме того, агрохолдингу принадлежит более 600 торговых точек.
Выручка «Агрокомплекса» по РСБУ в 2017 году, по данным системы «Спарк», составила 46,68 млрд рублей (рост — почти 10% по сравнению с предыдущим годом), предприятие получило убыток в 2,1 млрд рублей против чистой прибыли годом ранее в 2,94 млрд рублей.
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