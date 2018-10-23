«Агрокомплекс» запускает в Выселках сыроваренный завод стоимостью 9,6 млрд рублей

В станице Выселки Краснодарского края завершается строительство завода по производству сыров. Предприятие будет выпускать продукцию под брендом «Николаевские сыроварни»

Как сообщали Юга.ру, соглашение о строительстве завода было подписано на ивестфоруме «Сочи-2016». Инвестором выступило ООО «Сыры Кубани» — крупнейшее в регионе сыроваренное производство, входящее в состав АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.

Инвестиции в проект составили около 9,6 млрд рублей. Площадь нового завода — 22 тыс. кв. метров, его мощность позволяет перерабатывать до 500 тонн молока и до 450 тонн сыворотки в сутки. Проектом предусмотрен второй этап — до 600 тонн молока и до 550 тонн сыворотки в сутки. Генеральным подрядчиком, который занимался проектированием, монтажом и пусконаладкой, является компания Tetra Pak.

В компании рассказали, что в производстве будет использоваться собственное молочное сырье — для каждого вида сыра выделены отдельные фермы и изменены рационы кормов животных. На первом этапе мощность производства должна составить 25 тонн полутвердых и твердых сыров, 16 тонн свежего сыра, 10 тонн сыров Pasta filata и 30 тонн масла в сутки.

Первый сыр на новом заводе планируют сварить в начале ноября. Таким образом, с момента закладки первого камня до выпуска первого сыра пройдет менее двух лет.