В Краснодаре пройдет лекция о Сальвадоре Дали и его музе

Краснодарский край

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  • Сальвадор Дали в 1972 году © Фото Allan warren
    Сальвадор Дали в 1972 году © Фото Allan warren

Искусствовед расскажет, кто вдохновлял Дали на творчество (12+)

Искусствовед и издатель Яна Манакова 22 октября проведет лекцию «Сальвадор Дали и его Гала». Участники поговорят о жизни музы художника в России.

Сальвадор Дали и Гала — одна из самых обсуждаемых пар в истории искусства XX века. Их отношения длились больше 50 лет. Она была не просто женой и музой, но и менеджером и продюсером.

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Настоящее имя Галы — Елена Дмитриевна Дьяконова. Женщина, по ее словам, родилась в Казани, хотя документов, подтверждающих это, до сих пор не найдено.

Лекция состоится 22 октября в «Арт-веранде». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре закрывается образовательный проект «Зарядка». Последняя встреча — об искусстве ставить точку.

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В Краснодаре пройдет лекция о Сальвадоре Дали и его музе
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