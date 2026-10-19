В Краснодаре пройдет лекция о Сальвадоре Дали и его музе

Искусствовед расскажет, кто вдохновлял Дали на творчество (12+)

Сальвадор Дали и Гала — одна из самых обсуждаемых пар в истории искусства XX века. Их отношения длились больше 50 лет. Она была не просто женой и музой, но и менеджером и продюсером.

Искусствовед и издатель Яна Манакова 22 октября проведет лекцию «Сальвадор Дали и его Гала». Участники поговорят о жизни музы художника в России.

Настоящее имя Галы — Елена Дмитриевна Дьяконова. Женщина, по ее словам, родилась в Казани, хотя документов, подтверждающих это, до сих пор не найдено.

Лекция состоится 22 октября в «Арт-веранде». Подробности можно уточнить у организаторов.