«Ах, судьба, моя судьба». Ткачев, Дворкович и Тимакова спели казачью песню в частном самолете: видео
В интернете 13 февраля появилось видео, на котором бывшие высокопоставленные чиновники летят в самолете и поют песню
Видеозапись опубликовал проект BAZA, основанный бывшим редактором телеграм-канала Mash Никитой Могутиным.
На кадрах видно, что в самолете, помимо Ткачева и Дворковича, летят бывшая пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и экс-руководитель протокола правительства РФ Марина Ентальцева. Они поют песню «Ах, судьба, моя судьба» Кубанского казачьего хора.
Чиновники что-то пьют. Ткачев говорит тост: «За наше аграрное лобби».
Информации о том, куда они летят и когда было снято видео, нет. Неизвестно, каким образом оно попало в проект BAZA.
В соцсетях предположили, что Ткачев, Дворкович, Тимакова и Ентальцева могли лететь на Российский инвестиционный форум в Сочи, который открылся 13 февраля.
Аркадий Дворкович
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Дворкович был вице-премьером правительства РФ с мая 2012 года по май 2018 года. В мае прошлого года его избрали сопредседателем фонда «Сколково». В октябре 2018 года он стал президентом Международной шахматной федерации (FIDE).
Является председателем совета директоров «Роснано». С сентября 2017 года занимает должность председателя наблюдательного совета «Россельхозбанка».
Александр Ткачев
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Ткачев был губернатором Краснодарского края с 2001 года. Должность министра сельского хозяйства РФ занимал с апреля 2015 года по май 2018-го. В июле стало известно, что его избрали в совет директоров «Агрокомплекса имени Н.И. Ткачева».
Наталья Тимакова
Тимакова с 2008 по 2012 годы была пресс-секретарем президента России, с 2012 по 2018-й — пресс-секретарем премьер-министра РФ. В сентябре 2018 года заняла пост заместителя председателя «Внешэкономбанка».
Марина Ентальцева
Ентальцева с 2008 года работала руководителем протокола президента России. С 2012 года совмещала эту должность с постом заместителя руководителя аппарата правительства.
Курировала вопросы, касающиеся парспортов и виз чиновников, занималась организацией рабочих поездок и отвечала за транспортное и материально-техническое обеспечение кабмина. Ушла из правительства в ноябре 2018 года.
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