«Ах, судьба, моя судьба». Ткачев, Дворкович и Тимакова спели казачью песню в частном самолете: видео

В интернете 13 февраля появилось видео, на котором бывшие высокопоставленные чиновники летят в самолете и поют песню

Видеозапись опубликовал проект BAZA, основанный бывшим редактором телеграм-канала Mash Никитой Могутиным.

На кадрах видно, что в самолете, помимо Ткачева и Дворковича, летят бывшая пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и экс-руководитель протокола правительства РФ Марина Ентальцева. Они поют песню «Ах, судьба, моя судьба» Кубанского казачьего хора.

Чиновники что-то пьют. Ткачев говорит тост: «За наше аграрное лобби».

Информации о том, куда они летят и когда было снято видео, нет. Неизвестно, каким образом оно попало в проект BAZA.

В соцсетях предположили, что Ткачев, Дворкович, Тимакова и Ентальцева могли лететь на Российский инвестиционный форум в Сочи, который открылся 13 февраля.