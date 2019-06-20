Участок и товарный знак завода имени Седина выставили на продажу

В июне участок завода имени Седина выставили на «Авито», а товарный знак продают на торгах

Участок находится на улице Захарова, 1к3. Его площадь составляет 2,36 га и включает здание литейного цеха и склад. Участок расположен у проходной завода и имеет прямой выход в город. Стоимость составляет 132,9 млн рублей, говорится в объявлении, опубликованном 4 июня. В объявлении указано, что основную площадь занимают арендаторы. Здание старое и требует ремонта. Крышу и окна нужно заменить. Участок можно огородить от территории завода имени Седина.

Собственник отметил, что предоставит особые условия для инвесторов, которые захотят возродить литейный цех. На территории завода много производственных предприятий. Также он добавил, что территория подойдет как для работы, так и для отдыха. К объявлению приложены документы, среди которых технический паспорт и выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

Кроме того, 19 июня на торги выставили товарный знак завода имени Седина. Начальная цена лота составляет 500 тыс. рублей. Шаг аукциона — 10% от начальной цены лота. Победителем признают участника, предложившего максимальную цену, говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Организатором торгов стал конкурсный управляющий ЗАО «Станкозавод Седин» Евгений Слушкин. Заявки на участие в аукционе будут принимать с 24 июня по 29 июля. Торги планируют провести 5 августа.

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