Участок и товарный знак завода имени Седина выставили на продажу

Краснодарский край

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В июне участок завода имени Седина выставили на «Авито», а товарный знак продают на торгах

Участок находится на улице Захарова, 1к3. Его площадь составляет 2,36 га и включает здание литейного цеха и склад. Участок расположен у проходной завода и имеет прямой выход в город. Стоимость составляет 132,9 млн рублей, говорится в объявлении, опубликованном 4 июня.

В объявлении указано, что основную площадь занимают арендаторы. Здание старое и требует ремонта. Крышу и окна нужно заменить. Участок можно огородить от территории завода имени Седина.

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Собственник отметил, что предоставит особые условия для инвесторов, которые захотят возродить литейный цех. На территории завода много производственных предприятий. Также он добавил, что территория подойдет как для работы, так и для отдыха.

К объявлению приложены документы, среди которых технический паспорт и выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

Кроме того, 19 июня на торги выставили товарный знак завода имени Седина. Начальная цена лота составляет 500 тыс. рублей. Шаг аукциона — 10% от начальной цены лота. Победителем признают участника, предложившего максимальную цену, говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Организатором торгов стал конкурсный управляющий ЗАО «Станкозавод Седин» Евгений Слушкин. Заявки на участие в аукционе будут принимать с 24 июня по 29 июля. Торги планируют провести 5 августа.

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Как сообщали Юга.ру, до 2014 года завод «Седин» был основным станкостроительным предприятием. Из-за большого количества кредитов и отсутствия оборотных средств в 2014—2015 годах серийный выпуск на предприятиях группы «Седин» приостановили, а в мае 2016 года завод обанкротился.

Для ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод "Седин"» нашли инвестора, он разработал план по возобновлению производства. Перед работниками погасили долг по зарплате в 16 млн рублей. Реорганизованный завод начал работать с августа 2018 года.

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