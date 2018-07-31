В Краснодаре реорганизованный завод имени Седина начнет работать с августа
Краснодарский Южный завод тяжелого станкостроения приступит к работе в августе
Основные производственные цеха готовы к работе. Преемник завода имени Седина будет изготовлять станки и обрабатывающие центры, которые используют во многих промышленных сферах.
На предприятии появится около 300 новых рабочих мест. На завод вернутся специалисты, которые работали на заводе до банкротства.
Руководство Южного завода станкостроения договорилось с Кубанским технологическим университетом о сотрудничестве. На предприятии будут проходить практику студенты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, до 2014 года завод «Седин» был основным станкостроительным предприятием. Из-за большого количества кредитов и отсутствия оборотных средств в 2014—2015 годах серийный выпуск на предприятиях группы «Седин» приостановили, а в мае 2016 года завод обанкротился.
Для ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод "Седин"» нашли инвестора, он разработал план по возобновлению производства. Перед работниками погасили долг по зарплате в 16 млн рублей.
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