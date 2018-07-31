В Краснодаре реорганизованный завод имени Седина начнет работать с августа

Краснодарский край

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Краснодарский Южный завод тяжелого станкостроения приступит к работе в августе

Основные производственные цеха готовы к работе. Преемник завода имени Седина будет изготовлять станки и обрабатывающие центры, которые используют во многих промышленных сферах.

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На предприятии появится около 300 новых рабочих мест. На завод вернутся специалисты, которые работали на заводе до банкротства.

Руководство Южного завода станкостроения договорилось с Кубанским технологическим университетом о сотрудничестве. На предприятии будут проходить практику студенты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Как сообщали Юга.ру, до 2014 года завод «Седин» был основным станкостроительным предприятием. Из-за большого количества кредитов и отсутствия оборотных средств в 2014—2015 годах серийный выпуск на предприятиях группы «Седин» приостановили, а в мае 2016 года завод обанкротился.

Для ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод "Седин"» нашли инвестора, он разработал план по возобновлению производства. Перед работниками погасили долг по зарплате в 16 млн рублей.

Краснодар Промышленность Строительство
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В Краснодаре реорганизованный завод имени Седина начнет работать с августа
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