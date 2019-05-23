Краснодарский Южный завод тяжелого станкостроения начнет поставлять станки на Кубу и в Европу

Предприятие уже выполнило первый заказ для компании из Евросоюза — одностоечный токарно-карусельный станок с числовым программным управлением ЮЗТС отправляется на один из заводов в Риге. Он уже прошел испытания и приемку комиссии и отдела техконтроля.

«Этот заказ ознаменовал полноценный выход кубанского производителя на мировой рынок. Сейчас компания находится на стадии переговоров с рядом покупателей в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Кубы», — рассказали в ООО «Южный завод тяжелого станкостроения».

По словам главы краснодарского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктора Бударина, экспортный потенциал Южного завода тяжелого станкостроения высок. Он отметил, что главное преимущество российского производителя — в уникальных станках, позволяющих в автоматическом режиме обрабатывать металлические изделия. Это оборудование широко применяется в одной из базовых отраслей промышленности — машиностроении.

В ЮЗТС добавили, что также интерес к кубанским станкам проявили и одни из лучших машиностроителей мира. В Краснодаре 21 мая побывала делегация Союза машиностроителей Германии (VDMA) во главе с президентом ассоциации Карлом Велькером. Члены делегации ознакомились с перспективами развития завода и высоко оценили его возможности.