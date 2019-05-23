Краснодарский Южный завод тяжелого станкостроения начнет поставлять станки на Кубу и в Европу
ООО «Южный завод тяжелого станкостроения», образованный на базе завода Седина в Краснодаре, развивает экспортную сеть
Предприятие уже выполнило первый заказ для компании из Евросоюза — одностоечный токарно-карусельный станок с числовым программным управлением ЮЗТС отправляется на один из заводов в Риге. Он уже прошел испытания и приемку комиссии и отдела техконтроля.
«Этот заказ ознаменовал полноценный выход кубанского производителя на мировой рынок. Сейчас компания находится на стадии переговоров с рядом покупателей в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Кубы», — рассказали в ООО «Южный завод тяжелого станкостроения».
По словам главы краснодарского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктора Бударина, экспортный потенциал Южного завода тяжелого станкостроения высок. Он отметил, что главное преимущество российского производителя — в уникальных станках, позволяющих в автоматическом режиме обрабатывать металлические изделия. Это оборудование широко применяется в одной из базовых отраслей промышленности — машиностроении.
В ЮЗТС добавили, что также интерес к кубанским станкам проявили и одни из лучших машиностроителей мира. В Краснодаре 21 мая побывала делегация Союза машиностроителей Германии (VDMA) во главе с президентом ассоциации Карлом Велькером. Члены делегации ознакомились с перспективами развития завода и высоко оценили его возможности.
Напомним, ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» было учреждено в 2016 году на базе Завода имени Г. М. Седина и сейчас возрождает производство станков. На инвестфоруме в Сочи в феврале было подписано соглашение, согласно которому в течение пяти лет в развитие производства будет вложено 3 млрд рублей. Средства пойдут на модернизацию и расширение предприятия.
В новой компании работает более ста бывших сотрудников завода Седина, в дальнейшем планируется создать еще 200 рабочих мест. Также предприятие намерено развивать и молодых специалистов — там уже проходят практику студенты профильных специальностей с возможностью последующего трудоустройства.
Подробно о троллейбусах, автобусах и электробусах, а также версии мэрии и общественников
Что посмотреть в кино с 23 мая
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.