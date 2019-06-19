Из расчета, что оклад Глушакова около 2,7 млн евро в год, ему полагается выплата в 1,35 млн евро (почти 100 млн рублей), рассчитали в «Спорт-Экспрессе» .

По данным издания , 32-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с дебютантом премьер-лиги. Права на Глушакова до июня 2020 года принадлежат «Спартаку». Однако красно-белые собираются расторгнуть контракт с полузащитником и выплатить ему половину суммы зарплаты за период до истечения договора.

Также ожидается, что в южный клуб перейдет защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров. Московский клуб рассматривает те же условия прекращения сотрудничества. Оба футболиста перейдут в «Сочи» на правах свободных агентов, пишет RT .

Кто такой Денис Глушаков

Денис Глушаков родился 27 января 1987 года в городе Миллерово Ростовской области. Профессиональную карьеру начал в 2005 году в московской «Нике», с 2005 по 2013 год выступал за «Локомотив», играл в аренде у ростовского СКА и иркутской «Звезды». В 2013 году пополнил состав «Спартака», а в июле 2016 года стал капитаном красно-белых. С 2011 года вызывается в сборную России.

Кто такой Дмитрий Комбаров

Дмитрий Комбаров родился 22 января 1987 года в Москве. Воспитанник школы «Спартака». Начал клубную карьеру в 2005 году в столичном «Динамо», с 2010 года защищает красно-белые цвета. С 2011 года получает вызов в национальную сборную.

В сентябре 2018 года стало известно о конфликте между Глушаковым и главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой. Капитана отстранили от тренировок с основной командой и перевели в молодежку. Это произошло после реакции футболиста на публикацию в соцсети. За день до отстранения актер и болельщик столичного клуба Дмитрий Назаров опубликовал в своем инстаграме видео со стихами критики Карреры. Глушаков поставил лайк стихотворению, перепечатанному в сообществе болельщиков «Спартака».

В октябре Карреру сняли с поста главного тренера, а Глушаков вернулся в основу. Болельщики «Спартака» негативно восприняли такое решение и потребовали отстранить капитана от матчей основного состава. После этого посещаемость домашних матчей московской команды резко упала.