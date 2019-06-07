РПЛ представила календарь на сезон-2019/20

Календарь был согласован 6 июня на заседании Общего собрания НП «РФПЛ». К его разработке привлекли Лабораторию исследований спорта Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), которая использовала специальный алгоритм для оптимального составления расписания. Учитывались такие требования как участие клубов в еврокубковых турнирах, занятость стадионов другими мероприятиями, погодные условия в разных регионах России, пожелания вещателя, а также органов, обеспечивающих порядок.

Сезон стартует 14 июля. В первом туре пройдут матчи «Ахмат» — «Краснодар», «Ростов» — «Оренбург», «Зенит» — «Тамбов», «Локомотив» — «Рубин», «Арсенал» — «Динамо», «Крылья Советов» — ЦСКА, «Урал» — «Уфа», новичок чемпионата — «Сочи» встретится в Москве со «Спартаком».

Далее соперниками «Краснодара» в порядке очередности станут «Уфа» (21.07, Уфа), «Сочи» (28.07, Краснодар), «Зенит» (4.08, Петербург), «Рубин» (11.08, Краснодар), «Тамбов» (18.08, Тамбов), «Локомотив» (25.08, Краснодар), «Урал» (1.09, Екатеринбург), «Крылья Советов» (9.09, Краснодар), ЦСКА (22.09, Москва), «Арсенал» (29.09, Краснодар), «Спартак» (6.10, Краснодар), «Динамо» (20.10, Москва), «Оренбург» (27.10, Краснодар), «Ростов» (3.11, Краснодар), «Локомотив» (10.11, Москва), «Арсенал» (24.11, Тула).

Полное расписание матчей на сезон доступно на сайте РПЛ.