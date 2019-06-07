РПЛ представила календарь на сезон-2019/20
Российская футбольная премьер-лига опубликовала расписание матчей с 1-го по 17-й тур чемпионата России сезона-2019/20
Календарь был согласован 6 июня на заседании Общего собрания НП «РФПЛ». К его разработке привлекли Лабораторию исследований спорта Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), которая использовала специальный алгоритм для оптимального составления расписания. Учитывались такие требования как участие клубов в еврокубковых турнирах, занятость стадионов другими мероприятиями, погодные условия в разных регионах России, пожелания вещателя, а также органов, обеспечивающих порядок.
Сезон стартует 14 июля. В первом туре пройдут матчи «Ахмат» — «Краснодар», «Ростов» — «Оренбург», «Зенит» — «Тамбов», «Локомотив» — «Рубин», «Арсенал» — «Динамо», «Крылья Советов» — ЦСКА, «Урал» — «Уфа», новичок чемпионата — «Сочи» встретится в Москве со «Спартаком».
Далее соперниками «Краснодара» в порядке очередности станут «Уфа» (21.07, Уфа), «Сочи» (28.07, Краснодар), «Зенит» (4.08, Петербург), «Рубин» (11.08, Краснодар), «Тамбов» (18.08, Тамбов), «Локомотив» (25.08, Краснодар), «Урал» (1.09, Екатеринбург), «Крылья Советов» (9.09, Краснодар), ЦСКА (22.09, Москва), «Арсенал» (29.09, Краснодар), «Спартак» (6.10, Краснодар), «Динамо» (20.10, Москва), «Оренбург» (27.10, Краснодар), «Ростов» (3.11, Краснодар), «Локомотив» (10.11, Москва), «Арсенал» (24.11, Тула).
Полное расписание матчей на сезон доступно на сайте РПЛ.
âš¡ Ð Ð°ÑÐ¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ðµ Ð¼Ð°Ñ‚Ñ‡ÐµÐ¹ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‚ÑƒÑ€Ð° Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐµÐ·Ð¾Ð½Ð° #Ð ÐŸÐ› 2019/20! ÐœÐ°Ñ‚Ñ‡Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¹Ð´ÑƒÑ‚ 13-14 Ð¸ÑŽÐ»Ñ!— Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ°Ñ ÐŸÑ€ÐµÐ¼ÑŒÐµÑ€-Ð›Ð¸Ð³Ð° (@rfpl) June 6, 2019
��ï¸ ÐšÐ°ÐºÑƒÑŽ Ð¸Ð³Ñ€Ñƒ Ð½Ð° ÑÑ‚Ð°Ñ€Ñ‚Ðµ ÑÐµÐ·Ð¾Ð½Ð° Ð¿Ð»Ð°Ð½Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚Ðµ Ð¿Ð¾ÑÐµÑ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ?
�� Ð¡Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ‚Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ·ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸ÑŽ ÐšÐ°Ð»ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ€Ñ Ð ÐŸÐ› 2019/20 Ð½Ð° ÐœÐÐ¢Ð§ Ð¢Ð’ Ð¿Ñ€ÑÐ¼Ð¾ ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ!#Ð ÐŸÐ›ÐšÐ°Ð»ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ€ÑŒ pic.twitter.com/uGUET6ENVg
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.