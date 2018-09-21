Капитан «Спартака» Глушаков зимой может перейти в «Краснодар» — СМИ

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Капитан московского ФК «Спартак» Денис Глушаков в зимнее трансферное окно может покинуть клуб и продолжить карьеру в «Краснодаре»

О том, что «Краснодар» заинтересован в приобретении Глушакова, пишет «Спорт день за днем». По информации издания, рассматривается вариант как продажи 31-летнего полузащитника, так и его аренды.

В нынешнем сезоне Глушаков сыграл за красно-белых восемь матчей в РПЛ, но результативными действиями не отличился.

Глушаков и защитник «Спартака» Андрей Ещенко 18 сентября были отстранены от тренировок. За день до этого актер и болельщик клуба Дмитрий Назаров опубликовал в инстаграме видео, в котором в стихах раскритиковал главного тренера команды Массимо Карреру. Ещенко лайкнул этот пост, а Глушаков поставил лайк стихотворению, перепечатанному в сообществе болельщиков «Спартака».

Также Каррера не включил обоих игроков в состав «Спартака» в первом матче красно-белых в Лиге Европы против венского «Рапида». По информации «Спорт-Экспресса», в планы тренерского штаба пока не входит возвращение Глушакова и Ещенко в состав.

ФК «Краснодар» ФК «Спартак» Футбол

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре к 25 сентября откроют для движения участок Тургенева от Северной до Бабушкина. Ремонт перекрестка с Рылеева пришлось отложить
Капитан «Спартака» Глушаков зимой может перейти в «Краснодар» — СМИ
В выходные на Кубани будет солнечно и тепло до 30 °С
Иностранные инвесторы вложили более 18 млрд долларов в экономику Кубани за 25 лет
В Краснодаре на несколько дней ограничат движение на улице Минской
В горах Карачаево-Черкесии три альпиниста попали в трещину

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале