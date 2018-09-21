Капитан московского ФК «Спартак» Денис Глушаков в зимнее трансферное окно может покинуть клуб и продолжить карьеру в «Краснодаре»

О том, что «Краснодар» заинтересован в приобретении Глушакова, пишет «Спорт день за днем». По информации издания, рассматривается вариант как продажи 31-летнего полузащитника, так и его аренды.

В нынешнем сезоне Глушаков сыграл за красно-белых восемь матчей в РПЛ, но результативными действиями не отличился.

Глушаков и защитник «Спартака» Андрей Ещенко 18 сентября были отстранены от тренировок. За день до этого актер и болельщик клуба Дмитрий Назаров опубликовал в инстаграме видео, в котором в стихах раскритиковал главного тренера команды Массимо Карреру. Ещенко лайкнул этот пост, а Глушаков поставил лайк стихотворению, перепечатанному в сообществе болельщиков «Спартака».

Также Каррера не включил обоих игроков в состав «Спартака» в первом матче красно-белых в Лиге Европы против венского «Рапида». По информации «Спорт-Экспресса», в планы тренерского штаба пока не входит возвращение Глушакова и Ещенко в состав.