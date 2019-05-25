«Сочи» завершил сезон ФНЛ на втором месте
«Сочи» 25 мая на выезде встретился со «Спартаком-2» в последнем матче игрового года
Поединок заключительного, 38-го тура первенства Футбольной национальной лиги прошел в Москве и завершился боевой ничьей — 1:1.
На 14-й минуте игрок красно-белых Артем Мамин забил автогол. На 51-й минуте хозяева остались в меньшинстве после того, как защитник Игорь Органов получил красную карточку. Спустя 2 минуты нападающий спартаковцев Силванус Нимели забил мяч в ворота «леопардов» и увел свою команду от поражения.
В это же время «Тамбов» проводил матч с «Зенитом-2», который завершился со счетом 2:1. Таким образом, «Сочи» уступил первое место чемпионата ФНЛ «Тамбову», отстав от него на 4 очка. Напомним, обе команды досрочно обеспечили себе выход в Премьер-лигу.
Как сообщали Юга.ру, ранее «Краснодар-2» завершил сезон ФНЛ ничьей с «Сибирью».
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