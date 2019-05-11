«Сочи» проиграл «Авангарду», но вышел в Премьер-лигу

Это стало возможно после сегодняшней победы «Шинника» над «Томью» (1:0), которая шла третьей в чемпионате ФНЛ, а теперь на 7 очков отстает от лидеров турнира и за два тура до конца сезона не сможет догнать их, пишет RT.

«Сочи» 11 мая проиграл курскому «Авангарду» со счетом 2:1и прервал 15-матчевую серию без поражений. Однако результат этого и оставшихся поединков и для «леопардов», и для «Тамбова» не повлияет на исход турнира: обе команды гарантировали себе одно из первых мест и получили право выступить в следующем сезоне в РПЛ. По итогам заключительных туров определится, кто финиширует на первом месте.

В следующем матче команда Александра Точилина 19 мая на стадионе «Фишт» примет ярославский «Шинник». Последнюю игру сезона южане поведут 25 мая в гостях у «Спартака-2».