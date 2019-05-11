«Сочи» проиграл «Авангарду», но вышел в Премьер-лигу

Краснодарский край, Вся Россия

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Клубы Футбольной национальной лиги «Тамбов» и «Сочи» 11 мая досрочно обеспечили себе выход в Российскую премьер-лигу

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Это стало возможно после сегодняшней победы «Шинника» над «Томью» (1:0), которая шла третьей в чемпионате ФНЛ, а теперь на 7 очков отстает от лидеров турнира и за два тура до конца сезона не сможет догнать их, пишет RT.

«Сочи» 11 мая проиграл курскому «Авангарду» со счетом 2:1и прервал 15-матчевую серию без поражений. Однако результат этого и оставшихся поединков и для «леопардов», и для «Тамбова» не повлияет на исход турнира: обе команды гарантировали себе одно из первых мест и получили право выступить в следующем сезоне в РПЛ. По итогам заключительных туров определится, кто финиширует на первом месте.

В следующем матче команда Александра Точилина 19 мая на стадионе «Фишт» примет ярославский «Шинник». Последнюю игру сезона южане поведут 25 мая в гостях у «Спартака-2».

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«Сочи» был создан в июне 2018 года. Основу команды составило санкт-петербургское «Динамо», которое перебазировалось в олимпийскую столицу и сменило название. Домашняя арена «леопардов» — стадион «Фишт», рассчитанный на 44,2 тыс. болельщиков. 

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