На фото из Сочи обнаружили «ожившего Цапка». Это оказался вор в федеральном розыске

Прокуратура Краснодарского края 13 июня сообщила, что человек, которого местные жители приняли за Сергея Цапка, является вором в федеральном розыске

Ранее местные жители заявили, что в Сочи во время ДТП заметили человека, похожего на Цапка. Об этом написала «Комсомольская правда». Издание опубликовало скрин письма в прокуратуру Сочи, которое направил адвокат стороны потерпевших от банды Цапков Максим Кошелев. Он подтвердил, что мужчины действительно похожи. Юрист попросил прокуратуру провести проверку, сообщает RT. «Просил провести поверку и выяснить, что это за человек. Прислали мне сведения потерпевшие, что у них есть вот такие фотографии, и мы решили, что действительно сходства есть. Так как это свежие фотографии, то нужно провести проверку по этому поводу», — пояснил адвокат. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края 13 июня порталу Юга.ру сообщили, что такое обращение в адрес сочинского прокурора не поступало. Также в пресс-службе ГУ МВД России по краю изданию заявили, что в связи с опубликованной в интернете информацией о Цапке проводят проверку.

Позже в пресс-службе краевой прокуратуры порталу Юга.ру рассказали, что установили личность человека, который был на фотографии с места ДТП. Это уроженец Бишкека Виталий Никифоров. Он вор в федеральном розыске. Мужчину еще не задержали. В прокуратуре отметили, что этот человек случайно попал на фотографию.

В схожесть мужчин поверил и адвокат преступной банды Умалат Сайгитов. Он допустил, что Цапок не умер в СИЗО. «Причины смерти, которые были объявлены, были нелепыми. Странным было также то, что это произошло сразу после вердикта, хотя сценарий с его воскрешением вполне правдоподобный», — сказал Сайгитов. По словам юриста, у Цапка были большие финансовые возможности, а в Краснодаре высокий уровень коррупции. Адвокат добавил, что такие приемы часто встречаются и «кому-то нужно "оживить" Цапка». Он считает, что такая ситуация кажется невозможной, но отрицать ее не стоит, сообщает телеканал «360».

Как сообщали Юга.ру, Сергей Цапок, осужденный за организацию убийства 12 человек в Кущевской, умер в июле 2014 года в одиночной камере следственного изолятора №1 в Краснодаре. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная закупоркой легочной артерии. Прокуратура провела проверку по факту смерти Цапка и подтвердила причину смерти. Дядя умершего Николай Цапок и бизнесмен Вячеслав Цеповяз не поверили, что главарь банды скончался своей смертью.