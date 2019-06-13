На фото из Сочи обнаружили «ожившего Цапка». Это оказался вор в федеральном розыске
Прокуратура Краснодарского края 13 июня сообщила, что человек, которого местные жители приняли за Сергея Цапка, является вором в федеральном розыске
Ранее местные жители заявили, что в Сочи во время ДТП заметили человека, похожего на Цапка. Об этом написала «Комсомольская правда». Издание опубликовало скрин письма в прокуратуру Сочи, которое направил адвокат стороны потерпевших от банды Цапков Максим Кошелев. Он подтвердил, что мужчины действительно похожи. Юрист попросил прокуратуру провести проверку, сообщает RT.
«Просил провести поверку и выяснить, что это за человек. Прислали мне сведения потерпевшие, что у них есть вот такие фотографии, и мы решили, что действительно сходства есть. Так как это свежие фотографии, то нужно провести проверку по этому поводу», — пояснил адвокат.
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края 13 июня порталу Юга.ру сообщили, что такое обращение в адрес сочинского прокурора не поступало. Также в пресс-службе ГУ МВД России по краю изданию заявили, что в связи с опубликованной в интернете информацией о Цапке проводят проверку.
Позже в пресс-службе краевой прокуратуры порталу Юга.ру рассказали, что установили личность человека, который был на фотографии с места ДТП. Это уроженец Бишкека Виталий Никифоров. Он вор в федеральном розыске.
Мужчину еще не задержали. В прокуратуре отметили, что этот человек случайно попал на фотографию.
В схожесть мужчин поверил и адвокат преступной банды Умалат Сайгитов. Он допустил, что Цапок не умер в СИЗО.
«Причины смерти, которые были объявлены, были нелепыми. Странным было также то, что это произошло сразу после вердикта, хотя сценарий с его воскрешением вполне правдоподобный», — сказал Сайгитов.
По словам юриста, у Цапка были большие финансовые возможности, а в Краснодаре высокий уровень коррупции. Адвокат добавил, что такие приемы часто встречаются и «кому-то нужно "оживить" Цапка». Он считает, что такая ситуация кажется невозможной, но отрицать ее не стоит, сообщает телеканал «360».
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Как сообщали Юга.ру, Сергей Цапок, осужденный за организацию убийства 12 человек в Кущевской, умер в июле 2014 года в одиночной камере следственного изолятора №1 в Краснодаре. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная закупоркой легочной артерии.
Прокуратура провела проверку по факту смерти Цапка и подтвердила причину смерти. Дядя умершего Николай Цапок и бизнесмен Вячеслав Цеповяз не поверили, что главарь банды скончался своей смертью.
В 2010 году в станице Кущевской в доме фермера Сервера Аметова нашли тела 12 человек. По подозрению в организации убийств задержали Сергея Цапка и еще более десяти человек, причастных к преступлению.
В 2013 году Краснодарский краевой суд вынес приговор участникам банды за убийство 19 человек.
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