Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Сочи

В Сочи ночью 4 июня автомобиль BMW врезался в дорожное ограждение, есть жертвы

Авария произошла 4 июня в 1:30 в Адлере в районе улицы Ленина, 196.

39-летний водитель ехал из Адлера в Сочи на автомобиле BMW, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение дороги.

«Водитель скончался на месте. В автомобиле было три пассажира, которые с различными травмами были доставлены в больницу», — сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.