Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Сочи
В Сочи ночью 4 июня автомобиль BMW врезался в дорожное ограждение, есть жертвы
Авария произошла 4 июня в 1:30 в Адлере в районе улицы Ленина, 196.
39-летний водитель ехал из Адлера в Сочи на автомобиле BMW, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение дороги.
«Водитель скончался на месте. В автомобиле было три пассажира, которые с различными травмами были доставлены в больницу», — сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
Как сообщали Юга.ру, возле Олимпийского парка Сочи в мае микроавтобус врезался в столб посреди дороги, в результате пострадали ребенок и семеро взрослых.
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