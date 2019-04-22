На Украине пытались похитить бизнесмена, к которому перешли активы Цапков
На Украине заявили, что задержали предполагаемого организатора похищения владельца агрокомплекса «Кущевский» Федора Стрельцова
«Коммерсантъ» со ссылкой на источник 22 апреля сообщил, что речь идет о жителе Одессы Леониде Семыкине. По данным следствия, он стал организатором попытки похищения Стрельцова, который скрывается на Украине от российских правоохранителей.
Заказчиками преступления, по версии Службы безопасности Украины, были граждане России, их личности не установлены. Они предложили Семыкину похитить бизнесмена и потребовать у него деньги и активы на 10 млн долларов.
Мужчина решил привлечь к реализации плана частного детектива — бывшего сотрудника правоохранительных органов из Одессы Станислава Петренко. Семыкин пообещал ему 100 тыс. долларов. Тот согласился, но сообщил об этом в правоохранительные органы.
О возможном похищении украинские правоохранители сообщили Стрельцову. Он согласился сотрудничать с украинскими спецслужбами. В январе сотрудники СБУ инсценировали похищение.
11 января Петренко переслал Семыкину фотографию якобы похищенного Стрельцова. Через два дня организатора похищения задержали в Харькове, когда он передавал деньги исполнителям.
В пресс-службе СБУ «Коммерсанту» подтвердили, что на Семыкина завели уголовное дело по ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 189 УК Украины (Покушение на похищение человека, вымогательство). В ведомстве уточнили, что Стрельцов не просил политическое убежище, его защищают как любое другое лицо.
Кто такой Федор Стрельцов
Федор Стрельцов является владелецем ООО «Агрокомплекс "Кущевский"». Ранее ему принадлежала агрофирма «Север Кубани», к которой имели отношение члены банды Цапков. Также после ареста лидера преступной группировки Сергея Цапка Стрельцов фактически управлял его имуществом и землями в Кущевском и Ленинградском районах.
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После ареста матери Сергея Цапка Надежды Цапок земли, арендованные ее предприятием, перешли под контроль ЗАО «Маяк», а затем — агрокомплекса «Кущевский». Сейчас права на эти земли оспаривают несколько компаний.
В прошлом году против Стрельцова возбудили уголовное дело. Его заподозрили в хищении 33 млн рублей у предприятия «Агрохим-авиа». В мае того же года бизнесмен улетел в Израиль. Его объявили в розыск. Позже он уехал на Украину.
В марте 2019 года против Стрельцова возбудили еще одно дело. Его подозревают в вымогательстве денег у директора подконтрольного ему предприятия.
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