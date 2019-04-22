На Украине пытались похитить бизнесмена, к которому перешли активы Цапков

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник 22 апреля сообщил, что речь идет о жителе Одессы Леониде Семыкине. По данным следствия, он стал организатором попытки похищения Стрельцова, который скрывается на Украине от российских правоохранителей.

Заказчиками преступления, по версии Службы безопасности Украины, были граждане России, их личности не установлены. Они предложили Семыкину похитить бизнесмена и потребовать у него деньги и активы на 10 млн долларов.

Мужчина решил привлечь к реализации плана частного детектива — бывшего сотрудника правоохранительных органов из Одессы Станислава Петренко. Семыкин пообещал ему 100 тыс. долларов. Тот согласился, но сообщил об этом в правоохранительные органы.

О возможном похищении украинские правоохранители сообщили Стрельцову. Он согласился сотрудничать с украинскими спецслужбами. В январе сотрудники СБУ инсценировали похищение.

11 января Петренко переслал Семыкину фотографию якобы похищенного Стрельцова. Через два дня организатора похищения задержали в Харькове, когда он передавал деньги исполнителям.

В пресс-службе СБУ «Коммерсанту» подтвердили, что на Семыкина завели уголовное дело по ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 189 УК Украины (Покушение на похищение человека, вымогательство). В ведомстве уточнили, что Стрельцов не просил политическое убежище, его защищают как любое другое лицо.