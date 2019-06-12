Путин выделил 600 млн рублей на строительство школы имени Нурмагомедова в Дагестане

Отец бойца Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что глава государства выделил деньги после победы его сына над ирландцем Конором МакГрегором, сообщает RT.

В интервью «Учительской газете» отец Нурмагомедова пояснил, что Путин принял его вместе с сыном и поздравил с победой. Президент дал бойцу номер телефона и отметил, что тот может связаться с главой страны, если потребуется какая-то помощь. Нурмагомедов в дальнейшем позвонил президенту.

«Связался, и по следам этого обращения Путин подписал указ о выделении 600 млн рублей Республике Дагестан на открытие школы имени Хабиба Нурмагомедова. Я надеюсь, что эти деньги пойдут по прямому назначению, у нас появится возможность лучше учиться, воспитывать, давать результаты. Мы будем работать над этим», — сказал отец бойца.