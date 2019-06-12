Путин выделил 600 млн рублей на строительство школы имени Нурмагомедова в Дагестане
Президент России Владимир Путин выделил деньги на возведение школы имени бойца ММА Хабиба Нурмагомедова в Дагестане
Отец бойца Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что глава государства выделил деньги после победы его сына над ирландцем Конором МакГрегором, сообщает RT.
В интервью «Учительской газете» отец Нурмагомедова пояснил, что Путин принял его вместе с сыном и поздравил с победой. Президент дал бойцу номер телефона и отметил, что тот может связаться с главой страны, если потребуется какая-то помощь. Нурмагомедов в дальнейшем позвонил президенту.
«Связался, и по следам этого обращения Путин подписал указ о выделении 600 млн рублей Республике Дагестан на открытие школы имени Хабиба Нурмагомедова. Я надеюсь, что эти деньги пойдут по прямому назначению, у нас появится возможность лучше учиться, воспитывать, давать результаты. Мы будем работать над этим», — сказал отец бойца.
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Как сообщали Юга.ру, в октябре 2018 года ирландец Конор МакГрегор и дагестанец Хабиб Нурмагомедов встретились в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в котором россиянин стал победителем.
Нурмагомедов рассказал, что после победы над Конором МакГрегором ему позвонил президент России. По словам бойца, Путин поздравил его с победой и попросил не поддаваться на провокации. Общение длилось около минуты. Позже Путин встретился с Нурмагомедовым и его отцом в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Ульяновске.
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