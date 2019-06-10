Рамзан Кадыров приветствовал решение об УДО Титиева

Кадыров подчеркнул, что всегда выступает за то, чтобы наказание преследовало цель воспитания и исправления человека, а не превращало его в рецидивиста.

Как писали Юга.ру, Шалинский районный суд удовлетворил ходатайство об УДО Титиева из Аргунской колонии-поселения 10 июня. Решение вступит в силу через 10 дней.

«Приветствую этот решение. (...) Если суд с первого же разу признал возможным досрочно освободить Титеева, уверен, что изучены все обстоятельства и принято объективное решение», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Оюба Титиева задержали утром 9 января, когда он направлялся на работу, после обыска его автомобиля, где нашли пакет со 180 граммами марихуаны. Сам Титев утверждает, что наркотики ему подкинули. В тот же день против него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, 10 января ему предъявили обвинение, после чего арестовали.

Кадыров тогда говорил, что «в Чечне никто не радуется, что Титиев оказался под следствием». При это он подчеркивал, что «Титиев никогда ни одного человека публично не защищал, на правозащитную тематику в прессе не выступал, не обращался в местные или республиканские органы власти, правоохранительные структуры по вопросам защиты граждан, никому не говорил, что сотрудничает с правозащитной организацией».

В марте суд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения. Адвокаты утверждали, что в материалах дела есть грубые ошибки.

Так как правозащитник был осужден за преступление средней тяжести, это позволило ему просить об УДО. Адвокат Титиева Петр Заикин 15 мая подал соответствующее ходатайство.