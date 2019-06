В Ингушетии может появиться цирк с голограммами животных

View this post on Instagram

«Инновационный цирк с использованием голограмм в Магасе! Сегодня в России день экологии, поэтому новость будет приятна всем людям доброй воли, любящим животных! _____________________________________________________ Дорогие друзья! Магас - это не просто столица любимой Ингушетии, но и символ сохранения и возрождения наших славных традиций и культуры. Магас - это древний город, столица древнего государства Алания, 780 лет назад разрушенный во время нашествия монгольской армады. С обретением ингушами своей государственности город вновь стал возрождаться. В этом году столице Республики Ингушетия исполнилось 1076 лет. Сегодня Магас застроен на 30 процентов и, соответственно, население составляет 35 тыс. человек, но строительство идёт активно, и по его завершению в столице будет проживать около 150 тыс. человек. Магас уже признан самым умным и современным инновационным городом России, но на достигнутом останавливаться мы не собираемся. В частности, развитие столицы подразумевает также создание досуга для людей. Как вы знаете, нами принято решение отказаться от цирка шапито и других подобных проектов, где с животными обращаются негуманно. Однако, это не означает, что мы не думаем о других вариантах гуманного и познавательного досуга для жителей столицы и республики. Вместо цирков и зоопарков в Магасе планируется создание первого инновационного цирка с использованием голограмм. Все наши инновации в столице имеют целью не только улучшить жизнь наших граждан, что является святым долгом, но и сделать Магас образцом нового отношения в обществе и в окружающем пространстве. Нет ничего невозможного, когда речь идёт о служении своему народу и Отечеству.» - написал в своём инстаграм @tsechoev мэр Магаса Беслан Цечоев