В Ингушетии может появиться цирк с голограммами животных

В Магасе, столице Ингушетии, могут открыть цирк с голографическими животными вместо настоящих

Об этом в своем инстаграме написал мэр Магаса Беслан Цечоев. «Вместо цирков и зоопарков в Магасе планируется создание первого инновационного цирка с использованием голограмм», — добавил он.

Напомним, еще 1 мая он запретил установку в городе цирка-шапито.

«Но после глубокого изучения всей сути любого цирка, а также условий содержания животных идея принятия передвижного цирка в Магасе была полностью искоренена. Животные — это не развлечения, не бездушные игрушки, они живые существа, которые должны жить в естественной среде обитания, а не в неволе», — сказал тогда Цечоев.