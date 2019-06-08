В Ингушетии может появиться цирк с голограммами животных
В Магасе, столице Ингушетии, могут открыть цирк с голографическими животными вместо настоящих
Об этом в своем инстаграме написал мэр Магаса Беслан Цечоев. «Вместо цирков и зоопарков в Магасе планируется создание первого инновационного цирка с использованием голограмм», — добавил он.
Напомним, еще 1 мая он запретил установку в городе цирка-шапито.
«Но после глубокого изучения всей сути любого цирка, а также условий содержания животных идея принятия передвижного цирка в Магасе была полностью искоренена. Животные — это не развлечения, не бездушные игрушки, они живые существа, которые должны жить в естественной среде обитания, а не в неволе», — сказал тогда Цечоев.
4 июня стало известно, что немецкий цирк «Ронкалли» отказался от использования животных в своих выступлениях, заменив их голограммами. Объемные красочные фигуры появляются над цирковой ареной благодаря 11 проекторам, установленным по кругу.
После того, как в октябре 2018 года в Успенском районе во время выступления в цирке шапито на девочку напала львица, редакция Юга.ру выпустила разбор ситуации с цирками шапито в России, собрав мнения работников цирковой сферы и зоозащитников.
В материале о том, что содержится в новом законе о защите животных, Юга.ру рассказали о положениях, регулирующих обращение с домашними и дикими животными, правилах, касающихся приютов, цирков, отлова и выгула.
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«Инновационный цирк с использованием голограмм в Магасе! Сегодня в России день экологии, поэтому новость будет приятна всем людям доброй воли, любящим животных! _____________________________________________________ Дорогие друзья! Магас - это не просто столица любимой Ингушетии, но и символ сохранения и возрождения наших славных традиций и культуры. Магас - это древний город, столица древнего государства Алания, 780 лет назад разрушенный во время нашествия монгольской армады. С обретением ингушами своей государственности город вновь стал возрождаться. В этом году столице Республики Ингушетия исполнилось 1076 лет. Сегодня Магас застроен на 30 процентов и, соответственно, население составляет 35 тыс. человек, но строительство идёт активно, и по его завершению в столице будет проживать около 150 тыс. человек. Магас уже признан самым умным и современным инновационным городом России, но на достигнутом останавливаться мы не собираемся. В частности, развитие столицы подразумевает также создание досуга для людей. Как вы знаете, нами принято решение отказаться от цирка шапито и других подобных проектов, где с животными обращаются негуманно. Однако, это не означает, что мы не думаем о других вариантах гуманного и познавательного досуга для жителей столицы и республики. Вместо цирков и зоопарков в Магасе планируется создание первого инновационного цирка с использованием голограмм. Все наши инновации в столице имеют целью не только улучшить жизнь наших граждан, что является святым долгом, но и сделать Магас образцом нового отношения в обществе и в окружающем пространстве. Нет ничего невозможного, когда речь идёт о служении своему народу и Отечеству.» - написал в своём инстаграм @tsechoev мэр Магаса Беслан Цечоев _________________________ @tsechoev #Россия #Кавказ #Ингушетия #Алания #Магас #мэриямагаса #МэрМагаса #Цечоев #БесланЦечоев #Tsechoev #BeslanTsechoev #Magas #магасумныйгород #умный_город #смарт_сити #modernstops #smartcity #умныйгород #заботаоживотных #цирк
Как писали Юга.ру, в 2018 году в Магасе планировали установить деревянные домики с подогревом для бездомных кошек.
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