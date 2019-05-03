Мэр Магаса запретил размещать в городе цирки шапито
Мэр Магаса Беслан Цечоев 1 мая запретил размещать в городе передвижные цирки
Цечоев рассказал, что 6 мая на главной площади Алания в Магасе планировалось разместить цирк шапито. Для него выбрали территорию и соблюли правила техники безопасности.
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«Но после глубокого изучения всей сути любого цирка, а также условий содержания животных идея принятия передвижного цирка в Магасе была полностью искоренена. Животные — это не развлечения, не бездушные игрушки, они живые существа, которые должны жить в естественной среде обитания, а не в неволе», — сказал Цечоев.
Он отметил, что в городе нет стационарного цирка и не будет. Цечоев считает, что детям нужно прививать любовь к животным, поэтому мэрия запланировала проведение акции, которая будет популяризировать гуманное отношение к животным, сообщает ТАСС.
Как писали Юга.ру, в 2018 году в Магасе планировали установить деревянные домики с подогревом для бездомных кошек.
Три года в кабинете Беслана Цечоева в мэрии жил орел Алан — птица проходила реабилитацию. В 2018 году Алана отпустили на волю, а Цечоев в открытом письме написал, что орел стал для него настоящим другом.
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