Мэр Магаса запретил размещать в городе цирки шапито

Цечоев рассказал, что 6 мая на главной площади Алания в Магасе планировалось разместить цирк шапито. Для него выбрали территорию и соблюли правила техники безопасности.

«Но после глубокого изучения всей сути любого цирка, а также условий содержания животных идея принятия передвижного цирка в Магасе была полностью искоренена. Животные — это не развлечения, не бездушные игрушки, они живые существа, которые должны жить в естественной среде обитания, а не в неволе», — сказал Цечоев.

Он отметил, что в городе нет стационарного цирка и не будет. Цечоев считает, что детям нужно прививать любовь к животным, поэтому мэрия запланировала проведение акции, которая будет популяризировать гуманное отношение к животным, сообщает ТАСС.