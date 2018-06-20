Мэр Магаса отпустил на волю орла, который жил у него в кабинете

Мэр Магаса Беслан Цечоев отпустил орла Алана, который жил у него в рабочем кабинете

Цечоев написал в открытом письме, что орел стал для него настоящим другом. В администрации для птицы были созданы все условия, насколько это возможно в замкнутом пространстве. Алан прошел реабилитацию и овладел навыками выживания.

«И вот сегодня, спустя три года нашего знакомства, Алана выпустили на абсолютно безграничную свободу. Я с грустью смотрел вслед устремляющегося в небо своего друга, мне было больно с ним расставаться, но уверенность, что Алан там, высоко в небе, найдет свое счастье, меня успокоило», — говорится в письмо, опубликованном на сайте мэрии Магаса.