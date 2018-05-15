В Ингушетии для бездомных кошек установят деревянные домики с подогревом
В ингушском Магасе власти планируют оборудовать уличные домики для бездомных кошек
Мэр Беслан Цечоев сообщил, что домики будут теплыми и животные смогут находиться в них в любую погоду.
«Домики с подогревом для бездомных кошек разработала мэрия Магаса. Их установят в каждом дворе многоквартирных домов», — сказал Цечоев.
Он отметил, что уже определены ответственные за домики. Они будут ухаживать за животными и следить за содержанием их жилища, сообщает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, в России предложили обязать застройщиков оборудовать подвалы проходами для кошек.
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