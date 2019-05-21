В горах Адыгеи устроят День халюжа
В Адыгее началась подготовка к гастрономическому празднику — Дню халюжа, который состоится 15 июня на площадке туристского комплекса «Водопады Руфабго»
Халюж — это традиционный чебурек с адыгейским сыром, который готовят в кипящем масле.
Ключевыми мероприятиями праздника станут мастер-классы и соревнования по приготовлению халюжей.
«Сегодня халюж стал гастрономическим изыском благодаря старинной технологии приготовления лепешки с начинкой из знаменитого адыгейского сыра. И одна из основных целей праздника — прославление наших мастериц, которые сумели из поколения в поколение передать древние рецепты. Попробовать настоящий вкус халюжа можно только в Адыгее. Удовольствие будет усилено атмосферой праздника, который пройдет в живописном месте — у водопадов Руфабго», — рассказал порталу Юга.ру руководитель комплекса «Водопады Руфабго» Мурат Бибов.
По его словам, День халюжа организуют по типу семейного праздника, чтобы все туристы смогли не только ознакомиться с национальными традициями и кухней адыгов, но и окунуться в атмосферу гостеприимства.
«Традиции гостеприимства для адыгов — это философия. Неслучайно народная адыгская мудрость гласит: "Гость подобен богу". И в ходе праздника все смогут убедиться в этом. Мастерицы продемонстрируют, как за семь минут можно приготовить для гостя горячее и вкусное блюдо — халюж. Из одного килограмма сыра получается около 37 штук. Из них только пять предназначены для жюри, остальные раздадут гостям», — сказал Мурат Бибов.
Для гостей праздника подготовят концертную программу и этно-исторические экскурсы, которые проведут специалисты Аслан Тов и Асфар Куек. Также устроят ярмарку народных промыслов, к участию в которой организаторы приглашают всех желающих.
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День халюжа устраивают седьмой год подряд для популяризации национальных традиций и развития событийного туризма в Адыгее. Несколько лет назад этот праздник получил статус «Национальное событие года» и был включен в национальный календарь лучших событийных проектов России для туристов.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года в станице Даховской провели фестиваль адыгейского сыра, который посетили более 12 тыс. человек.
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