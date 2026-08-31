В центре Краснодара 1 сентября ограничат движение

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 1 сентября перекроют участок улицы Орджоникидзе

30 августа пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в День знаний в центре города временно ограничат движение транспорта. Это связано с проведением праздничных мероприятий.

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С 6:00 до 14:00 проезд автомобилей будет закрыт по улице Орджоникидзе — на участке от Красноармейской до Красной.

Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.

Как писали Юга.ру, на улицы Краснодара вернется троллейбус № 2. Транспорт не ходил с января.

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