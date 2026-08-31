В центре Краснодара 1 сентября ограничат движение

В Краснодаре 1 сентября перекроют участок улицы Орджоникидзе

30 августа пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в День знаний в центре города временно ограничат движение транспорта. Это связано с проведением праздничных мероприятий.

Читайте также: На выезде из Краснодара за Яблоновским мостом построят развязку с эстакадой почти за 9 млрд рублей

С 6:00 до 14:00 проезд автомобилей будет закрыт по улице Орджоникидзе — на участке от Красноармейской до Красной. Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.