В центре Краснодара 1 сентября ограничат движение
В Краснодаре 1 сентября перекроют участок улицы Орджоникидзе
30 августа пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в День знаний в центре города временно ограничат движение транспорта. Это связано с проведением праздничных мероприятий.
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С 6:00 до 14:00 проезд автомобилей будет закрыт по улице Орджоникидзе — на участке от Красноармейской до Красной.
Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.
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